BTSO mesleki ve teknik eğitimde seferberlik başlattı

Muammer İRTEM/BURSA,()-BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı işbirliği protokolüyle mesleki ve teknik eğitimde seferberlik başlattı. Yeni ekonomi modelinde başta bilişim olmak üzere 'Endüstri 4.0’ın bütün üretim alanlarına hakim olduğu bir sürecin yaşandığını vurgulayan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Bu süreç, bizlere mesleki eğitimin önemini yaşayarak test etme imkanı verdi. Bu kapsamda hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu, nitelikli dönüşüm ve ülke hedeflerimiz açısından stratejik önem taşıyor. İş dünyası olarak ülkemizin eğitim vizyonu doğrultusunda katkı sağlamaya hazırız” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur’un ev sahipliğinde Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen ‘Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni’ne Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Vali Yakup Canbolat, İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Eğitim Konseyi üyeleri ile eğitim sektör temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, mesleki eğitimin Türkiye’nin kalkınma hedeflerinde stratejik role sahip olduğunu belirterek, “Bu bilinçle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugüne kadar eğitime 600 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptık. Bursamıza Yeniceabat ve Atıcılar’da iki önemli mesleki eğitim kampusu kazandırdık” dedi. İbrahim Burkay, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni bir atılım süreci başlattığını, bu süreçte üretim ve ihracatın büyük önem taşıdığını vurguladı. Yeni ekonomi modelinde başta bilişim olmak üzere endüstri 4.0’ın bütün üretim alanlarına hakim olduğu bir sürecin yaşandığını vurgulayan İbrahim Burkay, “Bu süreç, bizlere mesleki eğitimin önemini yaşayarak test etme imkanı verdi. Bu kapsamda hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu, nitelikli dönüşüm ve ülke hedeflerimiz açısından stratejik önem taşıyor. İş dünyası olarak ülkemizin eğitim vizyonu doğrultusunda katkı sağlamaya hazırız” dedi.

TEKNOLOJİYLE UYUMLU EĞİTİM

BTSO ile Milli Eğitim arasında imzalanan protokolün sanayinin bilgi ve tecrübesini eğitim kurumlarına aktarmayı hedeflediklerini ifade eden İbrahim Burkay, şöyle devam etti:

"Protokol kapsamındaki okullarımız ilgili mevzuat doğrultusunda özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları içerisinde yer alacak. Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte Odamızın da yönetiminde söz sahibi olacağı okullarda eğitim alanlarını teknolojiyle uyumlu hale getirmeyi amaçlıyoruz. Gençlerimiz protokolle meslek seçimlerinde aileleriyle birlikte sunacağımız rehberlik hizmetinden de faydalanma fırsatına kavuşurken, mezuniyetlerinde de istihdam önceliğine sahip olacak. Mesleki eğitimde seferberlik ruhuyla gerçekleştirmiş olduğumuz protokolümüzün hayata geçirilmesine destek sağlayan Sayın Bakanımız Ziya Selçuk’a teşekkür ediyor, protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum.”

“MÜJDELERİMİZ OLACAK”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Biz artık mesleki ve teknik eğitim önemlidir, demekten vazgeçiyoruz. Bunun ötesinde icraat anlamında yeni bir dönemi hep birlikte şahlandırmak istiyoruz” dedi. Mesleki ve teknik eğitimde iş dünyasının katkısıyla mantalite ve zihniyet değişimi yaşanacağını ifade eden Selçuk, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin de bu değişimi zorunlu kıldığını vurguladı. Bakan Selçuk, “Bu konu sadece eğitim ile alakalı bir mesele olmaktan ziyade ülkemizin ekonomisi ve demokrasisi için de hayati önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde meslek okullarında okuyan çocuklarımız için çok farklı müjdelerimiz olduğunu göreceksiniz” diye konuştu.

“TÜM ŞEHİRLERİMİZE MODEL OLACAK”

Bursa’nın gerek ihracat yapısı gerekse de köklü tarihi ve gelenekleriyle özel bir şehir olduğunu ifade eden Ziya Selçuk, “Türkiye mesleki ve teknik eğitimde eğer yeni bir dönemi çok güçlü bir şekilde başlatacaksa, burada Bursa’nın katkısı çok büyük olacaktır. İnşallah bu konularla ilgili artık mesafe alma zamanı… Dünya ile rekabet etmek için daha da güçlü bir altyapıya kavuşma zamanı… Bunu hep birlikte başaracağız. Sadece protokol imzalamanın ötesinde bunların etki analizlerini de izleme fırsatı bulursak o zaman bu protokolü çok daha değerli kılmış olacağız. Bu işbirliğini de Türkiye’nin tüm şehirlerine model olarak göstereceğiz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın çok değerli Başkanı Sayın İbrahim Burkay’a ve BTSO’nun değerli üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca Başkan Burkay, eğitim sektörünün talep ve önerilerini içeren raporu Bakan Ziya Selçuk’a takdim etti.

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