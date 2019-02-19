BTP İstanbul adayı Kotil: Gençlere Mustafa Kemal'i öğreteceğiz

YEREL seçimler öncesi çalışmalarına devam eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, İstanbul'un en büyük probleminin doğal gaz ve su zammı olduğunu söyledi. Kotil, gençlere Ata'sını, Mustafa Kemal'i öğreteceklerini belirterek, "Gençler Ata'sının ne kadar dindar olduğunu görecek" dedi.

BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Kartal Soğanlık Kültür Merkezi’nde bir konferansa katıldı. Kotil, burda İstanbul’un sorunlarından söz etti.

İstanbul’un alt yapısına bir tek kuruş yatırım yapılmadığını söyleyen Kotil, “İSKİ diyor ki; yılda 270 milyon metreküp su, yerin altındaki şebekeden sızıp gidiyor. Kaçak, 270 milyon metreküp. Yani kullandığımız suyun yüzde 27’si boşa akıyor. Bu miktar ne kadar biliyor musunuz? Terkos Gölü bize 180 milyon metreküp yılda su veriyor. Şebekeye yatırım yapılmadığı için 1,5 Terkos’luk su her yıl boşa gidiyor. Ama kayıp kaçak bedeli olarak belediye parayı yazıyor size. Siz o parayı ödüyorsunuz. O para size hizmet olarak dönmüyor. Nereye gidiyor? Huzur hakkına gidiyor. Nedir huzur hakkı? Bütün belediye kurumlarının yönetim kurulları var. Kim bunlar? Ayda bir geliyor, çayını içiyor, gidiyor. Maaş alıyor, bir de her sene huzur hakkı parası alıyor. Kişi başı aylık elli bin lira civarında. Huzur hakkı. Ben belediye başkanı olduğum gün, çalışan personele dokunmayacağım ama bu çok huzurla dolanlar var ya, onlara diyeceğim ki ‘Siz çok huzurlandınız, kenara çekilin. Biraz da biz bu millete hizmet edelim’ dedi.

'BİZ ÖTEKİLEŞTİRMEYE GELMİYORUZ'

Belediyenin spor alanlarındaki ücretlendirmelere de dikkat çeken Kotil, “Spor A.Ş. birçok havuz yapmış. Fiyatlandırmaya bakıyoruz: Belediye çalışanlarına yüzde 75 indirimli, öğrenciye yüzde 25 indirimli. Biz bunu ne yapacağız? Öğrenciye bedava yapacağız. Belediye çalışanlarını da cezalandırmayacağız. Biz ötekileştirmeye gelmiyoruz arkadaşlar. Kimse bizim düşmanımız değil. Niye bedava öğrenciye? Adı üzerinde öğrenci, para yok. Sen bu gencin kötü alışkanlıklardan ve zararlı maddelerden uzak durmasını istiyor musun? Önce o zaman spora yönlendireceksin, musikiye yönlendireceksin” diye konuştu.

'GENÇLERE ATA'SINI, MUSTAFA KEMAL’İ ÖĞRETECEĞİZ'

Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın ‘Hoş Geldin Atatürk’ eserine de dikkat çeken Kotil, “Ondan önce de gençlere Ata’sını, Mustafa Kemal’i öğreteceksin. Niye ? Çocuğun manevi ve milli duygularını donanması için. Genel Başkanımız, Hoş Geldin Atatürk’te yıllarca dinsiz gösterilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ne kadar dindar olduğunu anlatıyor. Biz ne yapacağız? Atatürk Müzesi. Gencimiz girecek, ilk girdiği yerde Mustafa Kemal’in doğduğu yerin maketi. Sonra Mustafa Kemal’in Kuran öğrendiği medrese. Daha sonra askeri okula gittiği yer. Çanakkale görüntüsü, Sakarya, Büyük Taarruz hepsi olacak. Öyle bir müze yapacağız ki çocuk içeri girdi mi doğumundan ölümüne kadar Ata’sını görecek. Ne kadar dindar olduğunu görecek. Neler yaptığını görecek. Biz Kültür A.Ş. olarak bunu yapacağız” dedi.

Programın sonunda seyirciler Kotil’in “Oylar kime?” sorusuna “Oylar Selim Kotil’e” ifadelerini kullandı.



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