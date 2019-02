Break dansçıların nefes kesen kapışması bu yıl Ankara’da

DÜNYANIN en prestijli break dans yarışması Red Bull BC One’ın Türkiye ayağı bu yıl Ankara’da düzenlenecek.

Her yıl dünyanın en iyi break dansçısını belirlemek için düzenlenen ve global arenada da en prestijli break dans yarışması olarak anılan Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağı bu yıl Ankara’da gerçekleşecek. Bu yıl itibariyleb-boyların yanı sıra kadın break dansçıların yani b-girllerin de dahil olduğu yarışma 15-16 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek.

Red Bull BC One Cypher’ın ön eleme turları ve break dans atölyeleri, 15 Mart Cuma günü saat 17.00’dan itibaren Divan Çukurhan’da gerçekleşecek. 16 Mart Cumartesi günü ise finale kalan adayların final yarışı Milyon Performance Hall’da düzenlenecek. Saat 15.30’da başlayacak yarışmada dansçılar, DJ Markone’ın müzikleriyle kozlarını paylaşacak. Yarışmanın bitiminin ardından saat 19.15’ten itibaren kapılarını açacak olan Red Bull BC One Afterparty’de yer alacak sürpriz isimler çok yakında açıklanacak. Türkiye’deki en iyi b-boy ve b-girl’ü ise, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan b-boylar Hong-10, Wing ve Tuff Kid belirleyecek.

15 Mart Cuma günkü ön eleme ve atölyelere katılım ücretsiz gerçekleşirken 16 Mart Cumartesi finalleri izlemek isteyen seyirciler Biletix’ten 5 TL’lik bir bilet ücreti ödeyecek. Red Bull BC One After party ve final biletleri tüm detaylarla birlikte çok yakında Biletix’te olacak.

RED BULL BC ONE HAKKINDA

Dünyanın en prestijli teke tek break dans yarışması olarak anılan Red Bull BC One 30’u aşkın ülkede düzenleniyor. Ülkelerin en iyileri her yıl farklı bir ülkede düzenlenen dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanıyor. Ankara’da düzenlenecek olan Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağının ardından büyük final Hindistan’da gerçekleşecek.