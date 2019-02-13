Bozüyük'te tarihi evler restore edilecek

BOZÜYÜK Belediyesi, ilçe genelinde tarihi dokusu olan evleri, ilçeye kazandırmak ve tarihi yeniden canlandırmak amacı ile restore edecek.

İlçede atıl vaziyette bulunan, restore edilerek Bozüyük’e kazandırılan ve Bozüyük Şehir Müzesi olarak kullanılan Albay İbrahim Çolak Köşkü çok sayıda vatandaş tarafından ziyaret ediliyor. Tarihi Bozüyük evlerini canlandırmak ve ilçeye kazandırmak amacı ile ilçe genelinde tarihi dokusu olan evler Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından tespit edildi. Tespiti yapılan bu evlerle ilgili ilçenin tarihi dokusunu tekrar kazandırmak ve genç kuşaklara aktarabilmek amacı ile önemli bir projenin daha çalışmaları başlatılmış oldu. Çalışmalar tamamlandıktan sonra diğer kurumlar ve Valilikle işbirliği yapılarak restorasyon çalışmalarının hızla başlaması hedefleniyor.

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