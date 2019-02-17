Bozüyük'te Sosyal Hizmet Merkezi açıldı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kasımpaşa Mahallesi Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi'ndeki Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi'nin açılış törenine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'nün ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek değerli hizmetler vermesini dileğinde bulundu. Vali Şentürk ise, “Devletimizin imkan ve kabiliyetlerini, layıkıyla ve içtenliğimizle uyguladığımız zaman, sosyal desteğe ihtiyaç duyanları kucakladığımız zaman, bunları doğru kişilere doğru yerlerde doğru zamanlarda ulaştırıldığında bu merkezler anlamlı hale gelecektir. Burada uygulayıcılara ve yerel yöneticilerimize de sorumluluk düşüyor. Yaklaşık 384 engelli vatandaşımız ile 104 civarında devlet desteğinde olan çocuğumuz hizmet alacak" dedi.

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