Bozüyük'te mahallelerdeki çalışmalar devam ediyor

BOZÜYÜK Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, mahallelerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Yardımcısı Avcıoğlu; ilçenin farklı noktalarındaki çalışmaları yerinde incelerken, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan yardımcısı ilk olarak yapımı büyük ölçüde tamamlanan otogar yanı ve Kasımpaşa Mahallesi'ndeki taş ve asfalt çalışmalarını inceledi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Avcıoğlu daha sonra, Atatürk Caddesi orta refüjde devam eden, çiçeklendirme peyzaj çalışmalarının yapıldığı bölgeye gitti.

Bozüyük'ün geleceği için çalışmaya devam ettiklerini belirten Avcıoğlu, "Bozüyük için son derece önemli olan ana cadde üzerinde başlattığımız çalışmalar kapsamında, orta refüj tamamen yenilendi ve çiçeklendirme çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Böylece yapmış olduğumuz ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları ile hayata geçirmiş olduğumuz büyük projeleri de taçlandırmış olacağız" dedi.



YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×