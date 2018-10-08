Bozüyük'te düğün salonu kayıtları başlıyor

BOZÜYÜK Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren düğün salonu ve 4 mahalle konağında 2019 yılı düğün, kına ve nişan törenleri için kayıtlar 15 Ekim 2018 Pazartesi günü başlayacak.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tarafından, her vatandaşın en iyi şartlarda nişan, kına, düğün, sünnet ve mevlit gibi özel günlerinde kullanmaları amacıyla hayata geçirilen mahalle konakları ve Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu’ndan faydalanmak isteyenler 15 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 08:30’dan itibaren belediye hizmet binasında faaliyet gösteren AK Masa Birimine kayıt yaptırabilecekler.

Mahalle Konakları projesi kapsamında yer alan düğün salonlarında 2018 yılı içerisinde 400 TL'ye düğün, nişan ve kına gibi çeşitli törenler gerçekleştirilirken, belediye düğün salonlarının daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

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