Bozüyük Belediyesi kar nöbetinde

BOZÜYÜK'te dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan ve aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle Bozüyük Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

İlçe merkezinde gün boyu etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başlayan Bozüyük Belediyesi ekipleri çalışmalarına gece boyunca 10 kepçe, 3 kar küreme kamyonu, 3 tuzlama aracı, 2 yükleyici, 2 greyder ve 100 nöbetçi personel ile devam etti. Vatandaşlar sorunlarını İtfaiye garajında kurulan kriz masasına bildirirken, yoğun kar yağışı nedeni ile telefon ve elektrik hatlarında arızalar meydana geldi.

Kriz masası iletişim telefonunda yaşanan aksaklık nedeni ile ekipler gece Höyük tepesinde bulunan ve telekominikasyon hatlarında meydana gelen arızayı gidererek gece boyunca iletişimin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağladı. Kriz masasına gece boyunca yaklaşık 400 şikayet telefonu gelirken bunlardan 50’si kar küreme ve tuzlama çalışmaları için ekipler yönlendirilerek giderildi. 50 şikayet telefonuna okulların tatil olup olmadığına dair bilgilendirme yapılırken, asılsız telefon ihbarlarının da yapıldığı gecede yaklaşık 300 telefon ise elektrik kesintisi nedeni ile gelen şikayetlerden oluştu.

YOLDA KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Kar küreme ve tuzlama ekipleri ise özellikle ilçe genelinde ana arterlerde hastane yolları, ana hatlar ve kentte yoğun olarak kullanılan dolmuş hatlarında çalışmalarını sürdürerek trafiğin aksamamasını sağladı. Ayrıca ekipler ilçe genelinde kaldırımlarda buzlanmanın engellenmesi için gece boyunca solisyon çalışmalarını sürdürdü. Gelen ihbar üzerine Söğüt yolunda kalan iki araç Bozüyük Belediyesi ekiplerince yol açılarak kurtarıldı. Kar yağışı çok sayıda köy yolunun da kapanmasına neden olurken, Eskişehir-Bozüyük karayolu yaklaşık 6 saat kapalı kaldı. Yine Bozüyük-İnegöl yolu da zaman zaman trafiğe kapandı. Soğuk havada araçlarında uzun saatler beklemek zorunda kalan sürücülere Bozüyük Belediyesi ekipleri, su ve gıda paketleri dağıtımı gerçekleştirdi.

Yoğun kar yağışı sebebiyle, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için 24 saat kesintisiz görev yapan Bozüyük Belediyesi’ne vatandaşlar gün boyu istek ve şikayetleri için 3146700 ve 153 numaralı ücretsiz telefon hattından ulaşabilecekler.

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