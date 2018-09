'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

TÜRK Halk Müziği'nin ünlü ozanı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde, memleketi Kırşehir'in Bağbaşı Mahallesi'ndeki mezarı başında anıldı.

Vali İbrahim Akın, Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Kültür ve Turizm Müdür V. Eyüp Temur, Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş, kız kardeşleri Ayşe Garip ve Nadiye Ertuğrul, akrabaları ile sevenleri kabrini ziyaret etti. Babası, Halk Ozanı Muharrem Ertaş'ın kabrinin de ziyaret edildiği programda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali İbrahim Akın, büyük usta, gönül dostu Neşet Ertaş'ı vefatının 6'ncı yılında rahmetle ve saygıyla andıklarını söyledi. Şairler ve ozanlar diyarı Kırşehir’in yetiştirdiği en önemli ozanlardan birisinin Neşet Ertaş olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, "Kendisini, 25 Eylül 2012 yılında ebediyete uğurladık. Bugün de ölüm yıl dönümü olması nedeniyle ailesiyle birlikte kabrini ziyaret ederek dualar ettik. Neşet Ertaş, garip babası olarak bilinen, hiçbir zaman dünya malına tamah etmeyen, her zaman sevgiyi, hoşgörüyü öne çıkaran bir insandı. Bu yönüyle de ülkemizde bütün milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Kendisine tekrar Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de konuşmasında, "Neşet Ertaş, Anadolu insanının duygusu, sevinci, aşkıdır. Hayatı boyunca mütevazılığı elden bırakmamıştır. Hem sanatıyla, hem de kişiliğiyle örnek olan bir inandır. Vefatından yıllar sonra bile örnek alınan Neşet Ertaş’a Allah’tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Daha sonra Neşet Ertaş'ın mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

NEŞET ERTAŞ

Abdal müziğinin son temsilcisi olarak anılan Neşet Ertaş, yaşamı boyunca çıkardığı 400 plak, kaset ve kayıtlarla bozlak türkülerini koruma altına almıştır. Müzisyen bir babanın oğlu olan Neşet Ertaş, UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' olarak kabul edilmiştir.

Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012'de İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, Kırşehir Bağbaşı Mezarlığı'nda babası Muharrem Ertaş’ın yanında toprağa verildi. Mezar taşında ise şöyle yazar: 'Sakin ol ha insanoğlu! İncitme canı, her can bir kalp, Hakk’a bağlı. İncitme canı, incitme'



FOTOĞRAF

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×