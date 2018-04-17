Bozdağ: OHAL ilanını gerekli kılan şartlar tamamıyla ortadan kalkmadı

ANKARA () MGK'nın OHAL'in uzatılmasına yönelik tavsiye kararını görüşen Bakanlar Kurulu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantı sonrası, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklamalarda bulundu ve medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Bozdağ, başta FETÖ-PDY olmak üzere terör örgütleri ile süren mücadelede etkinlik gösterilebilmesi bakımından OHAL'in uzatılmaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Kritik kurumlarda henüz tespit edilemeyen FETÖ-PDY terör örgütü mensuplarının olabileceği noktasına vurgu yapan Bozdağ "Olağanüstü hal süresince Türkiye'de vatandaşlarımızın olağan hayat akışında herhangi bir değişiklik bugüne kadar olmamıştır. Bundan sonra da vatandaşlarımızın olağan hayat akışlarında herhangi bir değişiklik olması söz konusu değildir" eklemesi yaptı.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmış olacaktır. Bildiğiniz gibi 21 Temmuz 2016 tarihinden itibaren olağanüstü hal ilan edilmiş, geçen zaman içerisinde 19 Ekim 2016, 19 Ocak 2017, 19 Nisan 2017, 19 Temmuz 2017, 19 Ekim 2017 ve en sonda 19 Ocak 2018 tarihlerinde 3'er ay süreyle olağanüstü halin uzatılmasına karar verilmiştir. Milli Güvenlik Kurulu’nun tavsiye kararı ve Bakanlar Kurulumuzun Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderdiği tezkere olağanüstü halin uzatılması ihtiyacını ortaya koymaktadır. OHAL ilanını gerekli kılan şartların tamamıyla ortadan kalkmaması ve gerekli tedbirlerin alınması için zamana ihtiyaç duyulması; FETÖ, PDY, PKK, KCK, DEAŞ ve DHKP-C gibi bilumum terör örgütlerine dönük tedbir ve kararların etkin ve hızlı bir şekilde alınması ve aynı şekilde hızla etkin bir biçimde uygulanması ihtiyacının devam etmesi, FETÖ, PDY terör örgütü içerisinde çözülmenin tam anlamıyla gerçekleşmemiş olması, FETÖ, PDY terör örgütü yapısı, terör örgütünün çalışma yöntemleri, gizliliğe aşırı riayet etmesi nedeniyle, FETÖ terör örgütü üyelerinin tespitinde yaşanan zorluklar nedeniyle ayrıca zamana ihtiyaç duyulması, kritik kurumlarda henüz tespit edilemeyen FETÖ, PDY terör örgütü mensuplarının olabileceği ve bunların tespitinin de ayrıca zamana ihtiyaç göstermesi, terör örgütleriyle daha etkin ve kararlı mücadelenin devam etmesi, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasının devamını sağlamak ve hali hazırdaki sorunlara yönelik tedbirlerin sonuçlarının görülmesini teminen olağanüstü hale ilişkin sürenin uzatılmasına ihtiyaç duyulmuştur."

"Olağanüstü hal süresince Türkiye'de vatandaşlarımızın olağan hayat akışında herhangi bir değişiklik bugüne kadar olmamıştır. Bundan sonra da vatandaşlarımızın olağan hayat akışlarında herhangi bir değişiklik olması söz konusu değildir. Daha başlangıçta ifade ettiğimiz gibi olağanüstü hal terör örgütlerine ve teröristlere karşı ilan edilmiştir. Bu süre içerisinde de terör örgütlerine ve teröristlere karşı uygulanmıştır. Bundan sonra da terör örgütleriyle ve teröristlerle etkin mücadele için uygulanmaya devam edeceklerdir. Vatandaşımızın rutin hayatında bugüne kadar bir değişim olmadığı gibi bundan sonra da bir değişim olması söz konusu değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul ettiği takdirde 'olağanüstü hal' ayın 19'undan geçerli olmak üzere üç ay daha uzatılmış olacaktır. Yarın da Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda Bakanlar Kurulumuzun gönderdiği Hükümet tezkeresi müzakere edilecektir. Sonucuna göre ve olağanüstü hal uzatılırsa üç ay daha uzatmış olacaktır."

BAHÇELİ’NİN 'ERKEN SEÇİM' ÇIKIŞI...

"Herkes şimdi bunu konuşuyor, Türkiye'nin gündemi Sayın Bahçeli'nin açıklaması oldu. Elbette bu önemli bir konu, bu konu ile ilgili bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız grup toplantısından sonra kısa bir değerlendirme partimizin yetkilileri ile yaptılar ve yarın da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi 13.30’da bir araya gelecekler ve konuyu değerlendirecekler. Esasında bu konuya ilişkin gerekli değerlendirme ve açıklamalar, bu değerlendirmeden sonra yapılacaktır. Onun için yarın 13.30’u beklemenizi tavsiye ederim."