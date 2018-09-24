Boydak Holding’de yönetim kurulu üye sayısı 4’e çıktı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding’de yönetim kurulu üye değişimi sürüyor. Görev değişimleriyle gündeme gelen holdingde, daha önce 6 olan yönetim kurulu üyesi sayısı, önce Şubat ayında 3’e düşürüldü, şimdi ise 4’e çıkarıldı.

Kayseri’de kurulu çeşitli markaların içinde bulunduğu Boydak Holding'e, FETÖ soruşturması kapsamında, 2016 yılının Ağustos ayında 5 kişilik kayyum heyeti atandı. Holding, daha sonra Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla TMSF'ye devredildi. Fon tarafından yönetilen holdingin yönetim kurulundaki değişim de sürüyor. Geçen yılın Aralık ayı sonunda, holdingde yönetim kurulu başkanı olarak görevlendirilen Doğuş Bektaş, bu görevden alınarak, yönetim kurulu üyesi yapıldı. Bektaş’tan boşalan yönetim kurulu başkanlığı görevine ise İsmail Güler getirildi. TMSF’de daire başkanlığı görevinde bulunan Güler, kapatılan Bank Asya’da, önce yönetim kurulu üyesi daha sonrada yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmıştı. FETÖ'ye finans desteği sağladığı iddiasıyla kayyum atanan kuruluşlardan Uğur Şirketler Grubu’na da CEO olarak görevlendirilen Alpaslan Baki Ertekin, geçtiğimiz Aralık ayında Boydak Holding’e CEO olarak atandı.

HOLDİNG YÖNETİMİNDE ÜYE SAYISI YİNE DEĞİŞTİ

Yaşanan gelişmenin ardından holdingde daha önce 6 olan yönetim kurulu üyesi sayısı, Şubat ayında 3’e düşürüldü. Şimdi ise üye sayısı 4’e çıkarıldı. Holdingin resmi internet sitesinde; Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Güler, Yönetim Kurulu Üyesi-CEO Alpaslan Baki Ertekin ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Emin Sarıoğlu'nun ardından Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Enis Güçlü Şirin görevlendirilmesi dikkat çekti. Şirin’in, TMSF’de daha önce denetçi olarak görev yaptığı ifade edildi.

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