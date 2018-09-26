Borsa İstanbul'da teknik arıza

İstanbul,()

TEKNİK arıza nedeniyle Borsa İstanbul'da işlemlere bir süre ara verildi. Konuyla ilgili Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Veri yayınının sağlıklı olarak yapılamamasından dolayı BISTECH üzerinde çalışan bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verilmiştir. Konu ile ilgili olarak daha sonra bilgilendirme yapılacaktır" denildi.