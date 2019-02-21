Bornova Belediyesi işçileri grev ilanı astı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - İZMİR'in Bornova Belediyesi'nde taşeron olarak çalışırken, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçen DİSK Genel İş İzmir 7 No'lu Şube'de örgütlü işçiler, belediyenin toplu iş sözleşmesi görüşmesi için masaya oturmaması gerekçesiyle greve gitme kararı aldı. Sendika tarafından yapılan basın açıklamasının ardından grev ilanı, belediyeye asıldı. Anlaşma sağlanamaması halinde yaklaşık bin 250 işçi, 11 Nisan’da greve çıkacak.

Bornova Belediyesi'nin Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü gibi 20 farklı biriminde çalışan yaklaşık bin 250 işçi, 696 sayılı KHK'nın çıkarılmasının ardından kadroya alındı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Sendikası İzmir 7 No'lu Şube'de örgütlü bulunan işçiler için toplu iş sözleşme görüşmesi başlatılmak istendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yetki belgesi de alan sendika tarafından Bornova Belediyesi'nin toplu iş sözleşmesi görüşmelerini başlatmadığı ileri sürülerek, greve çıkma kararı alındı. Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde toplanan işçiler, belediye binasına kadar slogan atarak, yürüdü.

'ARA BULUCU ATANDI'

Belediye önünde açıklama yapan Genel İş İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu, Bornova Belediyesi'nce sendikanın muhatap alınmadığını ileri sürerek, yetkililerin görüşmelere katılmadığını söyledi. Köroğlu, "Sendikamız 19 Kasım 2018 tarihinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yapmak için Bornova Belediyesi Personel A.Ş.'ye yazılı olarak yer, gün ve saat talebinde bulundu. Şirket tarafından toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yapabilmek için sendikamıza yer gün ve saat bildirmedi. Sendikamız ise bu durumun çözülmesi için İŞKUR Müdürlüğü'nden yer gün talebi toplantısı istemiş ancak İŞKUR'un belirttiği tarihte yine Bornova Belediyesi'nden toplantıya katılan olmadı. Bunun üzerine sendikamız İŞKUR'un yaptığı toplantıya katılım sağladı talebimiz doğrultusunda ara bulucu atandı" dedi.

Kemal Köroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin her yerinde 696 sayılı KHK ile belediye şirketlerine geçişi yapılan işçilerle toplu iş sözleşmesi yapılırken Bornova Belediye Başkanlığı yetkiyi dikkate almayarak yoksulluk sınırının altında çalışan ve asgari ücret farklarını talep eden işçiye bahaneler üreterek sessiz kalmayı tercih etmiştir. Yasaya göre Türkiye'de uygulanan en son toplu iş sözleşmesinde geçerli olan maddeleri talep edemeyeceğimizi sendikamız da işçilerde çok iyi bilmektedir. Ekonomik kriz karşısında alım gücü düşen ve geçinemeyen işçilerin talepleri ise asgari ücret fiyat farklarının ödenmesi, ücretli sosyal izinler, sorumluluk zammı, koku primi, iş riski primi, yılın belli dönemlerinde gıda paketi gibidir."

Açıklamanın ardından grev ilanı, belediyenin kapısına asıldı. Belediye ile sendika arasında uzlaşma sağlanamaması halinde işçiler, 11 Nisan’da greve çıkacak.

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