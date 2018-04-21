Börekçide 2 kişiyi rehin aldı-1

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,()
ESENYURT'TA bir kişi alacak-verecek nedeniyle 2 kişiyi rehin aldı. Bir süre sonra rehineleri bırakan kişi üzerine benzin döktü. Polisin ikna çalışması sürüyor.
fotoğraflı
Alper KORKMAZ-İSTANBUL,() ESENYURT'TA bir kişi alacak-verecek nedeniyle 2 kişiyi rehin aldı. Bir süre sonra rehineleri bırakan kişi üzerine benzin döktü. Polisin ikna çalışması sürüyor. fotoğraflı
Alper KORKMAZ-İSTANBUL,()
ESENYURT'TA bir kişi alacak-verecek nedeniyle 2 kişiyi rehin aldı. Bir süre sonra rehineleri bırakan kişi üzerine benzin döktü. Polisin ikna çalışması sürüyor.
fotoğraflı