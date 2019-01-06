Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)

KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bolu'daki kar yağışı, kent merkezinde de etkili oldu. Şehrin tüm cadde ve sokakları, beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı, yeşil alanlarda 20 santimetre olarak ölçüldü. Bolu Belediyesi ekipleri, ara sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.



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