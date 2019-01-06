KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Bolu'daki kar yağışı, kent merkezinde de etkili oldu. Şehrin tüm cadde ve sokakları, beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı, yeşil alanlarda 20 santimetre olarak ölçüldü. Bolu Belediyesi ekipleri, ara sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.
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Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)
KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ Bolu'daki kar yağışı, kent merkezinde de etkili oldu. Şehrin tüm cadde ve sokakları, beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı, yeşil alanlarda 20 santimetre olarak ölçüldü. Bolu Belediyesi ekipleri, ara sokaklarda...
KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
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