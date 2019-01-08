Bolu Dağı'nda kar ulaşımı etkiliyor

BOLU'da, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı.

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız devam ediyor. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 Karayolu'nun Abant Kavşağı, Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkisinde yoğun kar yağışı sürüyor. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla yolun karla kaplanmasını önleyerek açık tutuyor. Polis ekipleri ise sürücüleri kar yağışı ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıyor. Kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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