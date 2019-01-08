Bolu Dağı'nda kar ulaşımı etkiliyor (3)

BOLU TARAFI DA TIR GEÇİŞİNE KAPATILDI

Bolu Dağı'nda kar yağışı, etkisini artırırken, Bolu tarafından D-100 yolunun İstanbul yönü, TIR geçişlerine kapatıldı. Tedbirin, ağır tonajlı araçların yolda kalarak, geçişin kapanmasına neden olmasının önlenmesi için alındığı öğrenildi. Yolda diğer araçların, zincir ve kar lastiği takılması şartıyla geçişine izin veriliyor.

DÜZCE'DE OKULLAR YARIN TATİL

Öte yandan Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün kent genelinde okullar tatil edilirken, kar yağışı yüzünden yarın için de il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.