Bolu'da kar tatiline öğrencilerden Twitter'dan teşekkür

BOLU'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta okul ve liselerde yarın eğitime bir gün ara verildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit'in tatil kararını Twitter'dan açıklaması öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.Bolu'da gün boyu etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, Twitter hesabından sıcaklığın eksi derecelere düşmesi buzlanmaya neden olacağı için okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Vali Ümit'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren hava sıcaklığının eksi derecelere düşerek buzlanmaya sebep olacağı, buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinden Bolu genelinde ilk-orta öğretim okulları ve liseler 26 Aralık günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir."ÖĞRENCİLERİN TATİL SEVİNCİVali Ümit'in açıklaması öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı. Öğrenciler, Vali Ümit'in paylaşımının altına kısa sürede çok sayıda yorum yaptı. Öğrencilerin yorumları arasında, 'Çok sağolun Vali bey ellerinizden öpüyorum', 'Klimanız arabanızı ısıtsın inşallah', 'Ne kral adamsın be', 'Adamsın reis" sözleri yer aldı.Kar yağışının Bolu'da hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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