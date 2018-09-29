Boğazından bıçaklanarak öldürülen kişinin cenazesi adli tıp kurumu'ndan alındı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()

KAĞITHANE'DE fırından ekmek almaya gittiği sırada boğazından bıçaklanarak öldürülen Tarık K'nin (31) 'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Olay, Gürsel Mahallesi'nde dün gece saat 00.30 sıralarında meydana gelmişti. Tarık K(31)., ekmek almak için girdiği fırından çıktığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklı saldırıya uğramıştı. Boğazından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Tarık Kenarlı yaralı halde 50 metre ilerledikten sonra hayatını kaybetmişti. Tarık Kenarlı cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada işlemleri biten genç adamın cenazesi annesi Remziye Demirci ve yakınlar tarafından teslim alındı. Cenaze defnedilmek üzere Edirne Keşan'a götürüldü. Bursa'da yaşayan ve haberi alınca İstanbul'a gelen acılı anne Demirci, " Gece polis aradı olayı öyle öğrendik. 14 yıldır İstanbul'da çalışıyordu. En son 1 hafta önce görmüştüm. Edirne Keşan'a defnedeceğiz" diye konuştu.

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