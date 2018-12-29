‘Boğazda Çevre Felaketi’ başlıklı haberlere ilişkin İBB’den açıklama

İSTANBUL Boğazı’ndan geçen gemilerin denize döktüğü atıkların haber olmasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) açıklama geldi. Deniz Kirliliği Denetim Şefi Fatih Polattimur, “Biz bununla ilgili ekiplerimizi yönlendirdik ve gerekli kontrolleri yaptık. Kaynağına ilişkin araştırmamız devam ediyor. Zaten kirlilik giderilmiş durumda” dedi.

Bazı basın yayın organlarında İstanbul Boğazı’nda geçen gemilerin denize yağ bırakarak çevre felaketine yol açtığına yönelik haber çıkmıştı. Konuyla ilgili gerekli kontrolleri yaptıklarını söyleyen İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Avrupa Yakası Deniz Kirliliği Denetim Şefi Fatih Polattimur, bu konuya açıklık getirerek, “Biz bununla ilgili ekiplerimizi yönlendirdik ve gerekli kontrolleri yaptık. Kaynağına ilişkin araştırmamız devam ediyor. Zaten kirlilik giderilmiş durumda ve alanda gördüğünüz gibi herhangi bir kirlilik yok. Sorumlular tespit edildiği takdirde gerekli cezai işlemlerin ilgili konun maddeleri çerçevesinde uygulanacaktır” dedi.

“7 GÜN 24 SAAT DENETİMLER YAPIYORUZ”

Polattimur, “İBB olarak gemilerden kaynaklı kirliliğin önlenmesine yönelik 7 gün 24 saat denetimler yapıyoruz. Denetimlerimiz kapsamında 3 adet denetim botumuz, 5 adet insansız hava aracımız, 2 adet deniz uçağımız, kıyılarda yerleştirmiş olduğumuz 80 adet kameramız ve kara araçlarıyla birlikte 50 personelimizle birlikte denetimlerimiz aralıksız boğaz hattı, Yenikapı ve Anadolu Yakası kıyılarında sürekli olarak yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“12 KATA KADAR ARTAN CEZA MİKTARLARI VAR”

“Denetimlerimizde herhangi bir kirlilik tespit edersek eğer bu kirlilikle ilgili idari yaptırım başlatıyoruz” diyen Polattimur konuşmasına şöyle devam etti:

“Çevre mevzuatımızda da yapılan değişiklikler kapsamında bu cezalar oldukça arttı. Örnek verecek olursak yaklaşık 12 kata kadar artan ceza miktarları var. Yani eski konuna göre 100 bin liralık bir ceza kesiliyorsa gemiye yeni kanunla birlikte 1 milyon 200 bin liraya kadar çıkmış durumda. Dolayısıyla kirlilik yaptığını tespit ettiğimiz bir deniz aracına yeni konun çerçevesinde işlemlerimizi başlatıyoruz. Hatta bunun bir örneği de hafta sonu yaşandı. Petrol türevli bir kirliliğe sebebiyet veren bir deniz aracına 2 Milyon 700 bin lira ceza kesilerek şu ana kadar çevre konuna göre kesilmiş en yüksek ceza belediyemiz tarafından uygulanmıştır.”

“VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN”

İstanbul Boğazı’yla ilgili olan bütün kurumların koordineli bir şekilde çalıştığının altını çizen Polattimur, “Bir de bu kirliliğin bertaraf edilmesiyle ilgili bölüm var. Vatandaşlarımız müsterih olsun. İstanbul’da denizle ilgili yetkili olan bütün kurumlar gayet koordineli bir şekilde acil müdahale edilmesi gereken hususlarda derhal harekete geçiyor. Bu denetimlerimizin yanında vatandaşlarımızın da bize destek olmasını önemlidir. Denizde görmüş oldukları olumsuzlukları 153 Beyaz Masa aracılığıyla bizlere iletmeleri halinde şikayetler anlık olarak ekiplerimize iletilmekte ve anında olay yerine intikal etmekteler” dedi.