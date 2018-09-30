Boğaz'ın rengi değişti

Özgür DENİZ KAYA/ İSTANBUL, () BEYKOZ'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Boğaz, akan seller nedeniyle çamur rengine döndü.
(FOTOĞRAF)
Özgür DENİZ KAYA/ İSTANBUL, () BEYKOZ'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Boğaz, akan seller nedeniyle çamur rengine döndü. (FOTOĞRAF)
Özgür DENİZ KAYA/ İSTANBUL, () BEYKOZ'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Boğaz, akan seller nedeniyle çamur rengine döndü.
(FOTOĞRAF)