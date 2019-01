Bodrumlu dansçılar, Belarus'tan şampiyon olarak döndü

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), ()- BODRUM Dans Kulübü Yurt Dışı Tanıtım Ekibi, Belarus'ta 6-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen '6'ncı Uluslararası Sanat Festivali Noel Yetenekleri Kış 2019' (VI. International Festival-Contest of Arts "Christmas Fireworks of Talents Winter 2019) festivalinden birincilik ödülü ile yurda döndü.

Bodrum Dans Kulübü Yurt Dışı Tanıtım Ekibi'nin 18 dansçısı, Belarus'un Vitebsk şehrinde düzenlenen yarışmada, farklı ülkelerden ve çeşitli yaş gruplarından 59 dans grubuyla birlikte hünerlerini ortaya koydu. Bodrumlu dansçılar, yarışmaya 'Halk Oyunları' kategorisinde Teke ve Artvin yöresinden iki oyunla katıldı. Yarışmanın sonunda Bodrum Dans Kulübü Yurt Dışı Tanıtım Ekibi toplam puanlama ile birinciliği elde etti. 2006 yılında kurulan ve geçen 13 yıl içerisinde katıldığı yarışmalarda daha önce iki kez Avrupa ikincilik ödülü kazanan Bodrum Dans Kulübü Yurt Dışı Tanıtım Ekibi, bu kez birincilik ödülüyle döndü.

Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci, festival sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İki yıl gibi bir aradan sonra yurt dışı tanıtım ekibimiz bu yıl Belarus'ta düzenlenen Vitebsk Festivali'ne katılmaya karar verdikten sonra iki ayda çalışmalarımızı tamamladık. Ocak ayının ilk haftasında Belarus'ta katıldığımız festival ve yarışma, bizlere çok güzel bir tecrübe oldu. Alışık olmadığımız derecede soğukta, buz kaplı yollarda maceralı ve uzun bir yolculuk geçirdik. Şehirler arası yolculuk için kiraladığımız otobüs hariç, tüm masrafları ekibimizin oyuncuları kendileri karşıladı. Bodrum'u yurt dışında tanıtmak adına yaptıkları bu özverili çalışmalarından dolayı oyuncularımızı ve eğitmenlerini ayrı ayrı tebrik ediyorum."

FOTOĞRAFLI