Bodrum sandığa gitti plajlar boş kaldı

BODRUM'da sabahtan itibaren vatandaşlar oy kullanmak için sandıklara giderken, plajlar boş kaldı. Plaj kıyafetleriyle oy kullanmaya gelenlerin yanı sıra Atatürk tişörtleriyle sandığa gelenler de dikkat çekti.

Bodrumlular, oy kullanma başlama saati 08.00'den itibaren sandık başlarına gitmeye başladı. Her geçen saat sandıktaki yoğunluk arttı. Plaj kıyafetleriyle sandığa gelenler dikkat çekti. 32 derece hava sıcaklığı altında oy kullanmaya gelen yaşlılara, sandık görevlileri ile polisler yardımcı oldu. Plaj kıyafetleri ile sandıkta oy kullanan Bodrumlular, renkli görüntüler oluşturdu. Özge Kavşut (33) ve eşi Cafer Kavşut (41), Atatürk fotoğraflı tişörtler giydi ve el ele tutuşarak okula girdi, oylarını kullandı. Özge Kavşut, "Bu ülkeyi bize emanet eden Atamızın izinden gidiyoruz. Seçimler hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Eşi ve iki çocuğuyla oy kullanmaya gelen 65 yaşındaki Metin Erzi ise "65 yaşındayım. Onlarca seçimde oy kullandım ama ilk kez bir seçimde ülkemin geleceğini için ayrı bir sevinç ve ayrı bir umut duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün katılımın yüksek olması da bu heyecanımı destekliyor" dedi.

Bodrum'da vatandaşların oy kullanması nedeniyle saat 11.00'i geçmesine ve öğle saatlerine rağmen şehir merkezindeki Kumbahçe Halk Plajı'nda neredeyse tüm şezlonglar ve plaj boş kaldı. Normal zamanda adım atacak yer bulunamayan plajdaki bu görüntü, seçime katılımın yüksek olacağı izlenimi yarattı.



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