Bodrum Mandalinası festivalle hasat edilecek

BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da Mandalina Hasat Festivali'nin 13'üncüsü, bu yıl 29-30 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivale katılanlar mandalinayı dalından kopartma fırsatını yakalayacak.

Bodrum'un ilçesinde kendine has kokusu ve tadıyla yetişen mandalinayı korumak için yapılan çalışmalar her yıl düzenlenen festival ile taçlandırılıyor. Bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Bodrum Mandalina Hasat Festivali öncesinde Bitez Mahallesi'nde bulunan Bitez eski Belediye Başkanı İbrahim Çömez'in bahçesinde bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Funda Akçalı, Bodrum Ticaret Odası Temsilcisi Ahmet Aras, Bitez Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Derneği ((BİTAV) Başkanı Mustafa Menkü, Bodrum Turunçgil Üreticiler Birliği Başkanı İsmail Akpınar, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan BİTAV Başkanı Mustafa Menkü, "Düzenleyeceğimiz festivale katılacaklar mandalinayı dalından kopartma fırsatını yakalayacak. Ayrıca çeşitli müzik ve halk oyunları gösterilerinin yanı sıra etkinliğimizin her iş gününde 12.00-15.00 arasında Köyiçi Mevkisi'ndeki bir kahvehanede mandalina üreticisinin sorunları ve çözüm yollarını birlikte tartışacağız. Beklentimiz, etkinliğimizin faydalı ve kalıcı sonuçlar üretmesi" dedi.

'İNŞAAT VE YARIMADADAKİ SU AZLIĞI EN BÜYÜK PROBLEM'

Bodrum Ticaret Odası Temsilcisi Ahmet Aras da, festivalde organizasyon hazırlıklarını üstlendiklerini belirterek, "Festivalin asıl amacı, hem çevresel hem de ekonomik öneme sahip olan mandalina bahçelerini korumak. Ancak son zamanlarda biz mandalina bahçelerini korumaktan çok ağaçları korumaya çalışıyoruz. Artık bahçelerimiz ciddi şekilde azalıyor. Mandalina bahçelerimiz özellikle inşaatlara kurban gitmekte. Bahçelerimizi azaltan başka faktörler de var. Bunlardan biri de Yarımada'daki suyun azlığı. Mandalina susuz yaşamaz. Bakım masraflarının artması, toplayacak işçi bulmanın zorlaşması mandalina bahçelerini azaltmasındaki diğer faktörler. Festivalde tüm bunlara dikkat çekmek istiyoruz" diye konuştu.

'BU BİR FARKINDALIK FESTİVALİ'

Bodrum Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Funda Akçalı ise, mandalinanın Bodrum'un öz değeri olduğuna dikkat çekerek, "Mandalinamız için yapılan bu festival aslında bir farkındalık festivali. Görüyoruz ki mandalinamız gerektiği değeri bulamıyor, pazarlanamıyor. Bu anlamda yerel yönetimlerin ne yapması konusunda çeşitli paneller düzenledik, birliği güçlendirmemiz konusunda hemfikir olduk. Aslında yarımada da bir entegre tesisin kurulması ve bunun mandalina ve yan ürünlerinin işletilmesi gerektiğini de vurguladık. Bu seneki festivalimizde hem mandalinamızı nasıl korururuz hem de onu daha sağlıklı nasıl yetiştirebiliriz onu tartışacağız. Bu anlamda da yerel yönetimlere düşen görev ne ise bizler yerel yöneticiler olarak bunu yapmak durumundayız" dedi.

'COĞRAFİ İŞARET ALDIK AMA EKONOMİYE KAZANDIRAMADIK'

Bodrum Turunçgil Üreticiler Birliği Başkanı İsmail Akpınar, birliklerinin kuruluş amacının yeni mandalina bahçeleri yaratmak değil mevcut mandalina bahçelerini korumak olduğuna dikkati çekerek, "Ancak, Bodrum'da arsa rantının çok olması bizleri kendine has aroması ve kokusu olan bu ürünü elden çıkarmaya zorluyor. Birliğimiz 2006 yılından itibaren ufak tefek çabalarla da olsa belli bir mesafe aldı. Coğrafi işaret alındı ama biz bunu ekonomiye çeviremedik. Zor şartlarda mandalinamızı yaşatmaya çalışıyoruz" dedi. Mandalina bahçesi sahiplerinden Özlem Çömez ise, "Değişen dünya ile birlikte yeni neslin doğallığa daha çok önem vereceğini düşünüyorum. Bu sebeple de mandalinamızın daha iyi yerlere geleceğini umut ediyorum" dedi.

Toplantı sonrasında basın mensuplarına Bodrum Mandalinası ile yapılan farklı ürünler tanıtılırken, festival öncesi ilk hasat da toplantının düzenlendiği bahçede yapıldı.



FOTOĞRAFLI