Bodrum Gümüşlük'teki taş ocağının izni iptal edildi

Mehmet ÇINAR/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'un Gümüşlük Mahallesi'nde yaklaşık 6 yıldır faaliyet gösteren bir taş ocağının ÇED muafiyeti, mahkemece iptal edildi. Avukat Tuncay Koç, taş ocağının hemen mühürlenerek kapatılması gerektiğini söyledi.

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi Karakaya mevkiinde, İlker Akalan'a ait şirket tarafından bir süredir işletilen taş ocağına karşı yöre halkının sürdürdüğü hukuki mücadelede kazanan çevreciler oldu. 2015 yılında açılan ilk davayı kazanan yöre halkı, ÇED Gerekli Değildir raporuna karşı Muğla 2'nci İdare Mahkemesi'ne açtığı davayı kazandı. Ancak firmanın eski tarihli ÇED muafiyeti kararı nedeniyle ocak mühürlenemedi.

Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatı Tuncay Koç, Gümüşlük'ten 9 vatandaş adına 2016'da ÇED muafiyeti kararının iptali için bir kez daha Muğla 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Ancak mahkeme Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açılan davayı reddetti. Mahkemenin ret kararı Danıştay'da temyiz edildi. Danıştay 14'üncü Dairesi, faaliyet gösterilen alanın 25 hektardan büyük olması nedeniyle ÇED raporu gerektirdiği yönünde karar vererek, yerel mahkemenin ret kararını bozdu.

Danıştay 14'üncü Dairesi'nin bu kararı üzerine Muğla 2'nci İdare Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, firmanın ÇED muafiyeti belgesi iptal edildi. Mahkeme kararı üzerine avukat Tuncay Koç, davacı vatandaşlar adına taş ocağının hemen kapatılarak, mühürlenmesi için Muğla Valiliği’ne dilekçeyle başvurdu.

Ruhsatlandırılan alanın 98 hektar olduğuna dikkat çeken avukat Tuncay Koç, “İlk davayı 2016 yılında kazanmıştık ama şirket eski tarihli ÇED muafiyeti aldığı için dava iptal olmuştu. Faaliyetlerine bu belgeyle devam etti. Bu karara karşı 2016'da yeniden dava açtık. Muğla 2'nci İdare Mahkemesi davamızı reddetti. Mahkemenin ret kararına karşı Danıştay'da itiraz bulunduk. Temyiz sonucu Danıştay 14'üncü Dairesi, alanın 25 hektardan büyük olduğunu göz önünde bulundurarak kararı bozdu" dedi.

Bu karar üzerine de Muğla 2'nci İdare Mahkemesi'nin ÇED muafiyetini iptal ettiğini belirten Koç, “ÇED muafiyetiyle 'ÇED'e hiç gerek yoktur' diye karar alınmıştı. Dolayısıyla şirketin elinde geçerli bir ÇED belgesi kalmadı. Gümüşlük'te deniz manzaralı, ekolojik değeri yüksek bir alana bu izinlerin verilmesi şaşılacak şey. Muğla Valiliği'nce, beş yıldız manzaralı taş ocağı hemen mühürlenerek, artık kapatılmalıdır. Taş ocağının hemen mühürlenip kapatılması için de Muğla Valiliği'ne yargı kararı ve dilekçeyle başvurduk" diye konuştu.

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