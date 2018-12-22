Bodrum'da renkli 'Nar Dugan Bayramı' kutlamaları

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), ()- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 'Nar Dugan Bayramı' kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Güneşli havanın hakim olduğu Bodrum'da, Kumbahçe Muhtarlığı ve Kumbahçe sakinleri tarafından Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Kumbahçe Meydanı'nda 'Nar Dugan Bayramı' kutlamaları yapıldı. Eski Türk inanışlarına göre, ışığın karanlığı yendiği ve yeni yılın ilk günü olarak kutlanan 'Nar Dugan Bayramı' kutlamaları için lokma, aşure, keşkek ve mandalina dağıtıldı. Yöresel ve evrensel halk dansları sergilendi. Etkinliği izlemeye gelen yüzlerce kişi, danslara eşlik etti. İlçede tatil yapan turistlerde gösterileri ilgiyle takip etti. Kumbahçe Mahallesi Muhtarı Nil Taşkıran, etkinliğe ilginin yoğun olmasından memnun olduklarını söyledi. Akşam saatlerine kadar süren kutlamalara katılanlar, bol bol fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaşım yaptı.

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