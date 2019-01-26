Bodrum'da otomobil sel sularına kapıldı; Çağlar ve nişanlısı Billur öldü (4)

BİLLUR'UN CENAZESİ EVİNE GETİRİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içinde bulundukları otomobilin sel sularına kapılmasıyla ölen nişanlı çiftten Milas Kısırlar Ortaokulu'nda sözleşmeli Sosyal Bilgiler Öğretmeni olan Billur Atik'in cenazesi, babası Ufuk Atik, annesi ev hanımı Naime Atik ve kardeşi Doğukan Atik (18) ile birlikte yaşadığı Milas ilçesine bağlı kırsal Hasanlar Mahallesi'ne getirildi. Evin önünde cenaze aracından indirilen tabutun üzerine Billur Atik'in nişan töreninde giydiği kıyafeti örtüldü. Billur Atik'in öğretmen arkadaşları acılı babaya sarılarak teselli etmeye çalıştı. Burada helallik alınıp, dua edildi. Ardından genç kızın tabutu, cenaze namazı kılınıp, toprağa verilmek üzere Hasanlar Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.

İki evladından birini yitiren, zeytinyağı işletmesi sahibi baba Ufuk Atik, "Nişanlısı ile birbirlerini çok seviyorlardı. Dün nişanlısı ile bir arkadaşlarının nişan törenine gitmişler. En son saat 01.00 sıralarında annesi ile telefonla konuşmuştu. Çok yağmur yağdığını ve akıntı olduğunu söylemiş. Saat 02.00'ye doğru aradığımızda ise telefonlarına ulaşamadık. Jandarma ve polisi aradık, aracın plakasını verdik. Sonra da bu acı olayı öğrendik. Alın yazıları böyleymiş. Allah kaderlerini böyle çizmiş. Biraz erken gelseler ya da biraz geç gelseler farklı olabilirdi. Başımız sağ olsun" dedi.

Mahalleye gelerek aileye taziyede bulunan Menteşe Kaymakamı ve Bodrum Kaymakam Vekili Caner Yıldız ise "Gece saat 01.30 sıralarında çok aşırı yağış vardı. Köprüden geçtikleri sırada araç su alınca durmuşlar. Sanırım aracın içinde biraz beklemişler. Bu sırada da ani bir sel gelmiş ve araçtan çıkamamışlar. Sudan dolayı kapıyı açamamışlar. Bu nedenle camdan dışarı çıkmışlar. Öğretmenimiz orada korkuluklara takılıp kalmış, hayatını kaybetmiş. Nişanlısının da yaklaşık 200 metre ileride cansız bedenini bulduk" diye konuştu.

DAMADAN AĞABEYİ DE KAZADA ÖLMÜŞ

Öte yandan yaşamını yitiren Çağlar Bencik'in ağabeyinin de iki yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. İki çocukları bulunun Bencik ailesi, evlatlarının ikisini de yitirmenin acısını yaşadı.

Taylan YILDIRIM, Mücahit BEKTAŞ / MİLAS (Muğla), ()

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