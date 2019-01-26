Bodrum'da otomobil sel sularına kapıldı; Çağlar ve nişanlısı Billur öldü (2)

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sel sularına kapılan otomobilde ölen elektrik teknisyeni Çağlar Bencik(27) ile nişanlısı Milas Kısırlar Ortaokulu'nda görevli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Billur Atik'in (23) cenazeleri, jandarma ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bir yakınları, çitfin arkadaşlarının nişan töreninden döndüğünü belirterek, "Nişandan dönerken sulara kapılan otomobil stop etmiş. Çağlar, babasını aramış. Babası aracı terk etmelerini söylemiş. Aracı bırakıp, terk edememişler herhalde. Sel sularına kapılmışlar. İki ay önce nişanları olmuştu. Bir yıl sonra evleneceklerdi" dedi.

Menteşe Kaymakamı ve Bodrum Kaymakam Vekili Caner Yılmaz da, "Saat 01.30 sıralarında yoğun yağış neticesinde biri öğretmen olan iki vatandaşımız köprü üzerinden geçmeye çalışmışlar. Su o zaman hızlanmış. Ani selin gelmesiyle, araç sürüklenmiş. Araç içinde mahsur kalmışlar. Tahmin ediyoruz ki aracın camından çıkmışlar. Çağlar Bencik sele kapılarak, sürüklenmiş. Öğretmen olan kardeşimiz de köprü ayaklarına takılmış" diye konuştu

Belediye ekipleri ise sel sularından zarar gören yerlerde hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.

Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), )

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