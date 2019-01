Bodrum'da öldürülen işadamı ile ilgili davanın ikinci oturumu görüldü

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), ()- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde işadamı Ali Özdemir'in, ortağı Mustafa Özbelen tarafından eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürülmesine ilişkin davaya bugün Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Dün sanıklar Mustafa Özbelen, Arif Sobacı, K.S., F.S., İ.A.'nın ifadelerinin alınmasıyla başlayan duruşmada bugün ise dün davaya katılmayan sanık J.D. ve Özbelen'in olaydan sonra ayrıldığı eski eşi T.S.'nin de aralarında bulunduğu tanıkların ifadeleriyle devam edildi. Mustafa Özbelen'in eski eşi tanık T.S. mahkemeye video konferans yöntemiyle ifade verdi. T.S. dışında, S.A., E.B., S.U., Y.M.Ö., A.K.A., S.A., D.T. ve M.Ç.'de mahkemede tanık sıfatıyla ifade verdi.

Tutuklu sanıklar Mustafa Özbelen ve Arif Sobacı, sabah saatlerinde cezaevi aracı ile Bodrum Adliyesi'ne getirildi. Özbelen'in elinde 5 litrelik bir su ile poşetin içerisinde ekmek, domates ve biber getirdiği de dikkat çekti.

Mahkeme T.S.'nin verdiği ifadenin ardından yarın (Cuma) devam edilmek üzere bugünlük sona erdi.

DAVADA SAHTE AVUKATLIK İDDİASI

Dün görülen davanın ilk celsesine katılmayan 'avukat Anna' olarak bilinen J.D. bugün verdiği ifadede, "Ben bu konuyla ilgili olarak soruşturma aşamasında ifade vermiştim. Bu ifadem doğrudur, aynen tekrar ederim. Ben yurt dışında avukat olarak çalışmaktayım. Yurt dışındaki müvekkillerimin işi olduğunda Bodrum'daki avukat N.Ç. vekilliklerini yapmaktadır. Mustafa ve T.S. ile İ.A.'nin ağabeyi olan A. isimli şahıs aracılığıyla irtibat kurdum. T.S. ve Mustafa benim bulunduğum N.Ç.'ye ait büroya geldiler ben kendilerine Türkiye'de avukatlık yapmadığımı N.Ç. beyin kendileriyle ilgileneceğini ancak yurt dışında olduğunu söyledim." diyerek kendisinin Türkiye'de avukatlık yapmadığını ve kendisi üzerine atılan suçu ve suçluyu kayırma suçunu kabul etmediğini söyledi. Mustafa Özbelen'den kesinlikle para almadığını de belirten J.D., "Zaten para almayada benim yetkim yoktur. İddianameyi kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini istiyorum. Müştekinin katılma talebi hussunda takdir mahkemenindir." dedi.

AVUKAT SIFATIYLA İMZALAR ATMIŞ

Sanık J.D.'nin ifadesinin ardından mahkeme heyeti J.D.'ye dava sürecinde yazılmış olan 3 ayrı tutanakta avukat ibaresiyle birlikte atılan imzaları gösterdiğinde ise, "İmza bana aittir ben Anna Cristina ismini kullanıyorum ancak tutanaktaki avukat ibaresini ben yazmadım. Avukat ibaresinin yazılmaması gerektiğini söylemiştim" dedi.

MAHKEME J.D. HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mahkeme heyeti tarafından bugünkü celsenin sonunda verilen kararda sanık J.D.'ye, 15.01.2018 tarihinde birden fazla resmi evraka avukat sıfatıyla imza atması sebebiyle hakkında resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlarından soruşturma yapılması için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

İLİŞKİYİ 5 OCAK'TA ÖĞRENDİM

Sanık Mustafa Özbelen ise eski eşi T.S. ile Ali Özdemir'in ilişkileri olabileceğini 5 Ocak 2018 günü net olarak öğrendiğini belirttiği ifadesinde şunları söyledi:

"Ben T.S. ile Ali arasındaki ilişkiyi 28.12.2017 günü sabahleyin kızımı okula göndereceğim sırada öğrenmiştim ve aralarında bir ilişki olduğundan şüphelenmiştim ancak tam olarak 05.01.208 günü cep telefonundaki mesajları görerek, sonrasında tost yaptırmaya çıktığım sıradaki gördüğüm olaylarla emin oldum. Olayda kullanılan silah Ali'nin silahıydı. Benim silahlarla pek bir ilgim yoktur. Bu yüzden olaydaki silahı daha önce Ali'de görüp görmediğimi hatırlamıyorum. Kullandığımız T... marka araç Ali'ye aitti. Satın almış olduğumuz evin kredi borcunu ben ödüyorum. Eşim ile boşanmak için ilk önce avukat Ş.A. ile görüştüm. Sonraki gittiğim avukatın ismini hatırlamıyorum. Olaydan sonra Köyceğiz'e gittiğimde uzun süre hapse gireceğimi bildiğim için çocuğuma bakması amacıyla Bodrum sınırları içerisindeki taşınmazlar ile ilgili tasarrufta bulunup kalan kısmını bana vermesi için vekalet verdim. Ben kesinlikle eski eşim T.S. için bir şey yapmadım. Ben Kızım için vekalet verdim. Ben Köyceğiz'e kesinlikle T.S.'ye cinayet ile ilgili bir şey söylemedim. Sadece Ali'nin kaybolması ile ilgili şüphelerin benim üzerimde olmasından dolayı bu şekilde yaptım." dedi.

ALİ ÖZDEMİR SİLAHINI KAYBETMİŞ

Cinayete kurban giden Ali Özdemir'i öldüren silah hala bulunamazken, Özdemir'in ölümünden kısa bir süre önce silahını kaybettiği anlaşıldı. Mahkemede ifade veren tanıklardan S.U. şunları söyledi:

"Ben Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapmaktayım. 28.12.2017 tarihinde öğleden sonra saat 17.00'a doğru Ali Özdemir beni telefon ile aradı ve silahjlardan birisi kaybolsa veya çalınsa ne olur, ne yapmam gerekir diye sordu. Ben de önce, Ali Özdemir'i tanıdığım için şaka yaptığını düşündüm. Cevaben, kayboldu ise yahut çalındı ise 155'i aramasını veya emniyete gelerek durumu bildirmesi gerektiğini söyledim. Kendisini tanıdığım için ve daha önce de emniyette silah ruhsat bölümünde çalıştığım için 3 tane ruhsatlı silahı olduğunu biliyordum." dedi.

Ali Özdemir'in yeğeni Y.M.Ö. ve çalışanları A.K.A ile S.A.'da tanık sıfatı ile verdikleri ifadelerinde Özdemir'in silahının kaybolduğunu doğruladı.

T.S: 3 YILDIR İLİŞKİMİZ VARDI

Davanın bugünkü celsesinde son tanık olarak Mustafa Özbelen'in eski eşi T.S. ifade verdi. T.S., video konferans yoluyla verdiği ifadesinde Ali Özdemir ile yaklaşık 3 yıldır devam eden bir ilişkilerinin olduğunu ancak eski eşi Mustafa Özbelen'in bunu bildiğini düşünmediğini söyledi. T.S. zaman zaman ağlayarak verdiği ifadesinde , "Eve üçümüz birlikte aynı anda girdik. Ali Özdemir bara geldiğinde de ben kontrol etmiştim kesinlikle üzerinde silah yoktu. Eve girdiğimizde de üzerinde silah yoktu. Evde çocuğumuz olduğu için silahla girmemesi konusunu kendisine söylemiştim." diyerek Ali Özdemir'in olay gecesi yanında silah olmadığını iddia etti. Ali Özdemir ile ilişkisi sorulan T.S., ifadesine şu sözlerle devam etti:

'ÖZDEMİR İLE 2.5-3 YILDIR DEVAM EDEN DUYGUSAL İLİŞKİM VARDI'

"Ali Özdemir sürekli bizim evimize gelmiyordu. Son zamanlarda ise sıklıkla eve geliyordu. Benim Ali Özdemir ile yaklaşık 2,5-3 yıldır devam eden bir duygusal ilişkim vardı. Bu ilişki sırasında birbirimize mesaj atıyorduk. Ali benim telefonumda 'Uyuz' olarak kayıtlıydı. Ben kendisine burada, 'Çok dikkatli olmamız lazım, gece yatmadığımı, oturduğumu, yanına gitmediğimi, her şeyi söylemişti o konuşmamızda. Şu durum da bu evde çok dikkatli olacağız' şeklinde mesaj göndermiştim. Yine ben Ali'ye 'Benim de bu evi toparlamam lazım, sen de beni dinle lütfen. Yarın kalktığımızda göndereceğim tost most' şeklinde mesaj gönderdim. Ben mesajı attıktan sonra Ali, benim Mustafa ile birlikte yaşadığım eve geldi. Mustafa bu sırada dışarıya tost almak için çıkıyordu. Kapıda karşılaştılar ve konuştular. Ali içeri girdikten sonra ben Ali'yle birlikte evin üst katına çıkmadım. Salonda Ali'yle birlikte oturduk daha sonra ben lavobaya çıkmak için üst kata tek başıma çıktım. Mustafa çok kısa bir süre sonra yani 10-15 dakika içerisinde eve geri döndü. Ben sürekli olarak Mustafa'ya boşanmak istediğimi belirtiyordum. Ben bunu söylediğimde Mustafa bana 'senin hayatında bir insan mı var ?' diye sordu. Ben de kendisine, bu soruyu sorarak kendini küçültüyorsun, en son sorman gerek soru bu dedim. Daha fazla uzatmayalım dedim. Ali Özdemir ile aramdaki duygusal ilişki cinsel ilişki boyutuna varmıştı. Ali Özdemir öldürülünceye kadar Mustafa bana hiç boşanmak istediğini söylemedi. Boşanma konusundaki talep hep benden geldi". dedi.

Bodrum'da büyük yankı uyandıran dava, yarın üçüncü duruşma ile devam edecek.

