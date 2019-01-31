Bodrum'da ocak ayı ortalamasının 2 katı yağışla rekor kırıldı

Taylan YILDIRIM-Uğur CAN-Murat ÇİMEN/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da, ocak ayının tamamında sağanak etkili oldu. Uzun yıllar ocak ayı ortalamasına göre, metrekareye 149 kilogram yağmurun yağdığı ilçede, bu sene aynı ay içinde metrekareye 336 kilogram yağış düştü. Rekor yağış alan ilçedeki tarım arazileri, gölete dönerken, çiftçiler ise zarara uğradı. Tarım arazilerine zarar veren yağmur sularının oluşturduğu göletler, flamingo gibi göçmen kuşların akınına uğradı. Bölgenin havadan çekilen görüntüleri ise durumu gözler önüne serdi.

Bodrum'da, aralık ayından bu yana şiddetli yağışlar etkili oldu. İlçe merkezi ile çok sayıda mahallede dereler taşarken, sel meydana geldi, araçlar sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı. Bodrum'da 26 Ocak'ta etkili olan gök gürültülü sağanak, Mumcular Mahallesi'nde sele dönüştü. Gece saatlerinde, arkadaşlarının nişan töreninden dönen Çağlar Bencik ile nişanlısı Billur Atik, otomobillerinin Akarca mevkisinde taşan derenin sularına kapılıp, sürüklenmesiyle hayatını kaybetti.

REKOR YAĞIŞ

Ocak ayının neredeyse tamamında yağmurun yağdığı ilçede, Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün verileri de rekor yağış alındığını ortaya koydu. Bodrum'a, geçmişte, uzun yıllar ortalamasına göre, ocak ayında metrekareye ortalama 149 kilogram yağış düştü. Bu yıl aynı dönemde ise metrekareye 336 kilogram yağmur yağdı.

Bu yıl rekor yağış alan ilçedeki tarım arazileri ise gölete döndü. Yağışın en çok etkili olduğu alanlarda yaşayanlar, şiddetli yağışlardan olumsuz etkilendi. Su basan ev ve iş yerlerinin yanı sıra sular altında kalan tarım arazileri de büyük zarar gördü. Tarım arazilerine zarar veren yağmur sularının oluşturduğu göletler, flamingo gibi göçmen kuşların akınına uğradı. Bölgenin havadan çekilen görüntüleri de bu durumu gözler önüne serdi.

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