BM Suriye özel temsilcisinden "İdlib" açıklaması

Gülseli KENARLI -Can EROK / İSTANBUL,()

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, TRT World Forum'un ikinci günündeki “Bölgesel Aktörler ve Orta Doğu'da Değişen Güvenlik Denklemi" panelinde konuştu. Mistura, “Artık vekalet savaşları bitti. Kaç ülke, kaç ordu doğrudan Suriye'nin içinde bugün, hepsi oradalar. İdlib'de olan çok tehlikeli bir andı. Bir tarafta 3 milyon insan bir tarafta 10 bin terörist...Türkiye ile Rusya arasındaki diplomatik ve politik müzakerelerin kombinasyonunu desteklemek şart" dedi.

“ŞİMDİ TEK BİR ALANA ODAKLANIYORUZ; ANAYASAL KOMİTE"

Mistura, “Kadınlar, çocuklar, siviller İdlib'de mobilize oldu. 'Biz çocuğuz, terörist değiliz' diyorlar. Zamanlama çok önemli. İdlib, hiçbir zaman nihai savaş olmamalı, onun yerine siyasi bir süreç için bir fırsat penceresi olmalı. Peki siyasi süreçte neredeyiz? BM Güvenlik Konseyi'nin daha önce Suriye ile ilgili aldığı 2254 sayılı karar var. Ama dikkatli olalım, reelpolitik de işin içine giriyor. Reelpolitik her zaman zaten bana göre çatışmanın sonundaki tek gerçekliktir. Şimdi tek bir alana odaklanıyoruz, anayasal komite. O şekilde değişiklik yapmak mümkün. Her şeyi tartıştığınızda cumhurbaşkanı, seçimlerin organizasyonu, güçlerin ayrılığı... Bunlar çok esasi şeyler ve son önemli faktör bu. Bu, bizim siyasi çözüm dediğimiz şeyle bağdaştırılabilir, zamanlama da yine Ekim, Kasım" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI