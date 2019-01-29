Özden ATİK - İlkay DİKİCİ- Serpil KIRKESER - İstanbul - GAZETECİ Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü.
Agnes Callamard saat 14.20 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti.
BM Raportörü Callamard, Başsavcı Fidan'la yaklaşık 4 saat görüştü
Özden ATİK - İlkay DİKİCİ- Serpil KIRKESER - İstanbul - GAZETECİ Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın İstanbul Cumhuriyet...
Özden ATİK - İlkay DİKİCİ- Serpil KIRKESER - İstanbul - GAZETECİ Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü.
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