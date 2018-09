'Bizimköy'de hem üretip hem de kazanıyorlar

KOCAELİ Sanayi Odası'nın girişimiyle hayata geçirilen Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nde 120 engelli, merkezde bulunan tekstil, mantar, mevsimlik çiçek, meyve ve sebze bölümlerinde çalışıyor. Yıllık 450 bin ile 500 bin arasında tişört üretimi yapılan tesiste, ayda 10 ton da mantar üretiliyor. Tesiste 22 zihinsel engelli, 57 işitme engelli ve 41 bedensel engelli kişinin asgari ücret ile çalıştığını söyleyen Merkez Müdürü Hüsnü Bayraktar, "Yeni yaptığımız düzenleme ile tesisimizi büyütüyoruz. Bu büyüme sayesinde personel sayımızı 150'ye çıkarıp, 30 engelli vatandaşımıza daha istihdam sağlayacağız" dedi.

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nde 120 engelli kişi üreterek kazanıyor. Merkezde tekstil atölyesi, mantar, mevsimlik çiçek, meyve ve sebze üretim alanları bulunuyor. Merkez Müdürü Hüsnü Bayraktar tesiste 22 zihinsel engelli, 57 işitme engelli ve 41 bedensel engelli kişinin asgari ücret ile çalıştığını belirterek, "2005 yılında vakfımız kuruldu, daha sonra 2007 yılında ise 5 bin 400 metrekarelik bu kapalı alanda üretim faaliyetlerine başlandı. Konfeksiyon, mantar yetiştiriciliği, açık alan sebze meyve yetiştiriciliği, seracılık gibi alanlarda üretim yapıyoruz. 60 engelli personelle başladığımız üretim faaliyetlerinde şu anda tüm bölümlerimizde toplamda 120 engelli personel çalıştırıyoruz. Çalışma alanlarımızda her engel grubuna göre bir iş alanı yaratıyoruz. Hangi engel grubundan olursa olsun, zihinsel engelli, bedensel engelli, işitme engelli bireylerin çalışma alanlarını yaratmak bizim buradaki işimiz. Dolayısıyla onların eğitimlerini de vererek onları kendi pozisyonlarına uygun, engellerine uygun birimlerde çalıştırıyoruz" dedi.

İSTİHDAMI ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Tesiste çalışan engelli birey sayısını artırmak için her geçen gün çalışmalar yaptıklarını ifade eden Hüsnü Bayraktar, "Yıllık 450-500 bin adet tişört üretimi gerçekleştiriyoruz ve tamamı yurt dışına gidiyor. Hollanda ve İtalya ağırlıklı ihraç yapıyoruz. Projemizde istihdama dönük çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 120 olan engelli personel sayımızı da çok kısa bir dönemde 150'ye çıkarmaya planladık. Bununla ilgili engelli olup da iş arayanlara kapımız açık. Şu anda 30 kişilik istihdam yarattık, bununla ilgili müracaatları bekliyoruz, çalıştırmaya hazırız" diye konuştu.

İKİZ KARDEŞLER MERKEZDE ÇALIŞIYOR

Üretim tesisinde tekstil alanında çalışan ikiz kardeşler Seda ve Nida Kanpara, yaklaşık 1,5 yıldır burada görev yaptıklarını belirterek, "Burada iki kardeş olarak ustabaşı ne iş verirse onu yapıyoruz, bazen paketlemeye geçiyoruz, bazen makineden geçiriyoruz. Burada çalıştığımız için mutluyuz. Her işi yapıyoruz, işler geldiği zaman görev dağılımını yapıyoruz. Buradan aldığımız parayla da eve katkımız oluyor" dedi.

Tekstil atölyesinde temizleme biriminde yaklaşık 1 yıldır çalıştığını söyleyen Yasemin Açıkgöz de "Makineden çıkan tekstil ürünlerini biz temizliyoruz. Burada çalışmaktan ve iş hayatından memnunum. Burada zihinsel engelli arkadaşlarımız da var, işitme engelli arkadaşlarımız da var, hep beraber çalışmak biraz zor olabiliyor. Birbirimizin derdini anlayamıyoruz bazen. Bu da küçük de olsa zorluklara neden oluyor. Ben çalışmayı seviyorum. Daha önce de çalıştım tekstil bölümünde başka bir şirkette, sonra burayı duydum ve buraya geldim. 1 senedir burada çalışıyorum, memnunum" diye konuştu.



