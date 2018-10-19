Bitlis’te muhtarlık hizmet binasının açılışı yapıldı

Ceren KURTYE/BİTLİS,()-BİTLİS Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası ve çocuk parkının açılışı yapıldı.

Muhtarlık hizmet binasının açılışına Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, tüm mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, yaptığı açılış konuşmasında, Bitlis Belediyesinin tarihinin en güzel hizmetlerini yaşandığını belirterek, “Ülkemizin en ücra köşelerinin gören gözü, işiten kulağı olan muhtarlarımıza hükümetimizin ne kadar kıymet verdiğini hepimiz biliyoruz. İlimizde de her mahallemizde muhtarlarımızın gelen vatandaşlarla buluşabileceği birer mekanları olsun istedik.” dedi.

Vali Ustaoğlu şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımızın muhtarlarımızla ilgili düşünceleri kamuoyu tarafından bilinen bir husustur. Bugün burada Atatürk Mahallemizin muhtar ofisinin açılışını yaparken aynı zamanda bu alanda bulunan çocuk parkımızın açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Daha önce birçok mahallemizde park açılışları yapmıştık. Söz verdik, sözümüzde durduk ve birlikte başardık. İlimize İçinde bulunduğumuz yıl içerisinde toplamda 7 park kazandırdık. Daha öncesinde kullanımdan uzak, park denebilecek durumda olmayan yerler varken şu anda çocuk oyun gruplarıyla, oturma alanlarıyla ve spor aletleriyle birçok sosyal aktiviteyi bünyesinde barındıran parklarımız var. Bitlis Belediyesi tarihinin en güzel hizmetlerinin yaşandığı ve yaşatıldığı bir süreci yaşıyor.”



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