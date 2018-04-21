Bitlis’te minibüse çarpan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()-BİTLİS’te sabah saatlerinde kar yağışı etkili olurken, Güroymak istikametine giden otomobil, minibüsle çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Bitlis-Güroymak karayolunun 5’inci kilometresinde 19 TS 248 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde giden minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan otomobil, ağaçlara çarparak durdu. Otomobilde bulunan 2 kişi, AFAD ekiplerinin çabaları sonucu araçtan çıkarılarak kaza yerinde bekleyen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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