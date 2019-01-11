Bitlis’te kar yağışı durdu; sis ve soğuk etkili

BİTLİS’te kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiliyor.Bitlis'te 4 gün boyunca aralıklarla süren kar yağışı, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Kalınlığı 1 metreyi bulan kar, eğitimi aksatırken, 297 köy yolunun da kapanmasına neden oldu. Kar yağışının durmasından sonra ise soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler ise buz tutu. Soğuk hava Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Rahava bölgesinde de yoğun bir sise neden oldu. Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.Yetkililer, görüş mesafesi zaman zaman 3 metrenin altına düştüğü bölgede kazaların yaşanmaması için tedbir alındığını belirtirken, kapalı olan köy yollarnın da açıldığını söyledi. 297 köy yolunun ulaşıma kapandığı Bitlis'te 9 ayrı şantiyede 90 personel ve 60 iş makinesi ile çalışmaların sürdürüldüğü, 220 köy yolunun ulaşıma açıldığı belirtildi.

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