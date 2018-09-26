Bitlisli Kick Boks şampiyonları, Vali Ustaoğlu'nu ziyaret etti

BİTLİS Valisi İsmail Ustaoğlu, İtalya'da 16-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda, dünya ikincisi ve üçüncüsü olan Mehmet Yalçın ve Abdulselam Kurt'u makamında kabul ederek, tebrik etti.

İtalya’da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'na gençler kategorisinde katılan Bitlisli sporculardan Mehmet Yalçın (18) 57 kiloda dünya ikinciliği, Abdulselam Kurt (18) ise 63 kiloda dünya üçüncülüğü elde etti. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Türkiye'ye dönen iki sporcuyu makamında kabul ederek, tebrik etti.

Vali İsmail Ustaoğlu, iki sporcunun da Türkiye'nin ve Bitlis'in gururu olduklarını belirterek, "Bu başarı, gençlerimiz için çok önemli. Ülkemizin bayrağını İtalya'da göndere çektirmek çok anlamlı. Ülkemizin geçirdiği bu kritik süreçte, bu başarılar bizim ülkemiz için çok önemli. Sizlerden daha büyük başarılar bekliyorum. İlimizi, ülkemizi en güzel şekilde temsil etme görevi sizlere düşüyor. Emeklerinden dolayı hocalarımıza da ayrıca teşekkür ederim" dedi.

Vali Ustaoğlu, kendisini ziyaret eden milli sporcular, antrenörleri ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



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