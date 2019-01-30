Bitlisli kadınlar hem meslek öğreniyor hem de sosyalleşiyor

BİTLİS Belediyesi bünyesinde açılan Kadın Destek Merkezi'ne gelen kadınlar hem sosyalleşiyor hem de meslek öğrenip aile bütçelerine katkı sağlıyor.Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan Kadın Destek Merkezi, kadınların umudu oldu. Merkeze gelen yaşları 20 ila 70 arasında değişen kadınlara haftanın belirli günlerinde bilgisayar, tiyarto, örgü, nakış, ahşap, boyama, sabun sanatı, spor aktiviteleri ve zeka kursları veriliyor. Anneleriyle birlikte gelen çocuklar ise merkezde açılan çeşitli kurslardan faydalanıyor.Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Behzat Dayan, kadınların sosyal alanda kendilerine olan güvenlerini kazanmak için açılan bu kursların önemli olduğunu söyledi. Dayan, Kadın Destek Merkezi bünyesinde açılan kurslarda Vali ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay'ın büyük desteğinin olduğunu belirterek şunları kaydetti:"Kadınlarımızın daha iyi bir ortamda hem ürün üretmesini sağlamak, hem de ürettiklerini satmaları için kadın el sanatlar ve yaşam merkezi oluşturduk. Onların sosyalleşmesini sağlamak amacıyla da sosyal belediyecilik anlayışı ile ortam hazırladık. Ayrıca gençler buraya gelerek vakitlerini bilgisayar ve kütüphanede geçiriyorlar. Bu da onların kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlıyor. Buraya günlük 300 kadın gelerek çeşitli aktivitelere katılıyor. Hiç internet ve bilgisayar kullanmayan kadınlarımıza yönelik kurslarımız da mevcuttur. Burada kadınlarımız hem üretip aile bütçesine katkı sağlıyor, hem de sosyal açıdan kendini geliştiriyor."'KADINLAR SPOR YAPARAK FAZLA KİLOLARDAN KURTULUYOR'Spor Eğitmeni Aysun Kurtkan ise, Bitlis Belediyesi tarafından yaklaşık 6 yıl önce açılan merkezde kadınlara spor eğitimi verdiğini belirterek, "Günde ortalama 60 kadına spor eğitimi veriyorum. Buraya gelerek hem stres atıyorlar, hem de fazla kilolarından kurtuluyorlar. Buradaki amacımız spor yaptırırken, kadınların sosyalleşmesini de sağlıyoruz ve aynı zamanda birbirleriyle kaynaşmalarına da yardımcı oluyoruz" dedi.

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