Bitlis Valisi Ustaoğlu Adilcevaz’da asayiş toplantısı düzenledi

Salih BEŞKARDEŞ/ ADİLCEVAZ / Bitlis,()-BİTLİS Valisi İsmail Ustaoğlu, Adilcevaz İlçesi'nde güvenlik toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Bitlis İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar katıldı.

Toplantı öncesinde Adilcevaz Belediyesini ziyaret eden Vali Ustaoğlu ve beraberindekileri Belediye Başkanı Necati Gürsoy karşıladı. Adilcevaz’ın çok huzurlu ve sakin bir ilçe olduğunu, ancak ekonomik olarak bölgede sıkıntılar yaşandığına dikkati çeken Belediye Başkanı Gürsoy, "Adilcevaz Bitlis’in en son ilçesidir. Ancak çok huzurlu olan ilçemizde ekonomik olarak zor günler yaşamaktayız. Bölgeye biraz daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Valimiz başta olmak üzere bütün kurumların Adilcevaz’a önem vermesini bekliyoruz" dedi.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ise bölgede huzurun olmasının her şeyin önünde olduğunu belirterek,şöyle konuştu:

"Adilcevaz Güvenlik toplantımızı bu hafta Adilcevaz’da yapmak istedik. Huzur ve güvenlik bizim en büyük konularımız arasında yer alıyor. Adilcevaz marka değeri olan ceviziyle ünlü bir ilçemizdir. Adilcevaz’da huzur ve güvenin en güzel yaşandığı ilçelerimizin başında geliyor. Marka değer olan cevizimiz ilçemizin en önemli ürünü. Yeni projelerin hayata geçirilerek üretimin artması, pazarın gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışmaya devam edeceğiz. Adilcevaz’ın bölgede en güzel Van Gölü sahiline sahip olduğunu biliyoruz. Turizm ve tarımın merkezi olacağına biz inanıyoruz"

Açıklamaların ardından Vali ve beraberindekiler haftalık olağan asayiş toplantısını gerçekleştirdi.



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