Bitlis Valisi Çağatay: Karla mücadelede harcamamız 7,5 milyon lirayı geçti

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS, () - BİTLİS'te etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışması başlatıldı. Vali Oktay Çağatay, 102 araç ve 160 kişilik personel ile karla mücadele çalışması yapıldığını belirterek, "Bugüne kadar karla mücadelede harcadığımız para, 7,5 milyon lirayı geçti. İl merkezinde yaklaşık 1,5 metreyi bulan kar kalınlığı, köylerimizde 4 metreyi buldu" dedi.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan 35 köy yolunun ulaşıma açılması için yoğun mücadele yürütüyor. Çalışmalar, 102 araç ve 160 kişilik personel ile yapılıyor. Bitlis Valisi Çağatay, karla mücadele çalışmalarının yapıldığı merkeze bağlı Yanlızçamlar köyü yolunda incelemelerde bulundu. Vali Çağatay, kent merkezinde belediye, köy ve mezralarda ise İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin gece gündüz demeden, karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

'KAR KALINLIĞI KÖYLERDE 4 METREYİ BULDU'

Kış boyunca yürütülen karla mücadelede, bugüne kadar 11 bin kilometrelik yolda çalışma yapıldığını belirten Vali Çağatay, şunları kaydetti:

"Bitlis, 'karın başkenti' olduğunu bu yıl ispat etti. Çok şükür, bereketli bir yıl geçiriyoruz. Memleketimizin her köşesinde kış bu yıl kendini gösterdi; ama en çok Bitlis ilimiz bundan etkilendi. İl merkezinde yaklaşık 1,5 metreyi bulan kar kalınlığı, köylerimizde 4 metreyi buldu. Vatandaşların mağdur olmasına izin vermiyoruz. Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekiplerimiz, gece gündüz demeden, karla mücadele çalışmalarını yürütüyorlar. Belediye ve Özel İdare, 160 personel, 102 araçla 24 saat esasına göre köylerde ve en uzak mezrada yaşayan vatandaşlarımızı sıkıntıya sokmamak için olağanüstü çaba sarf ediyorlar. Bunun bize maddi bir külfeti de var. Bugüne kadar karla mücadelede harcadığımız para, 7,5 milyon lirayı geçti. Devletimiz büyük. İl Özel İdaresi bugüne kadar yaptığı çalışma ile 11 bin kilometre yol açtı. Bu olağanüstü bir yol. Araçlarımız büyük olduğu için fazla yakıt yakıyorlar. Bunun için biz de araçların arkasında tanker gönderiyoruz ki fazla zaman harcamadan tüm yolları açalım. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."



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