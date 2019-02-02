Bitlis'te 150 köy yolu kardan kapandı

BİTLİS'te dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar kalınlığının kent merkezinde 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreyi bulduğu, 150 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Kapanan yolların Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılmaya çalışıldığı kaydedildi. Meteoroloji yetkilileri ise yağışlı havanın bugünden itibaren bölgeyi terk edeceğini, ancak hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyredeceğini bildirdi. Özellikle geceleri havaların çok soğuk olacağını belirten yetkililer, sürücülerin daha dikkatli olmalarını istedi.



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