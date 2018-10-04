BiTaksi'den 'evcil hayvan' düzenlemesi

İSTANBUL,() - AKILLI telefon uygulaması BiTaksi, kullanıcılarına evcil hayvanlarıyla birlikte yolculuk edebilmeleri için yeni güncellemesini hayata geçirdi.

Yolcuları hızlı bir şekilde taksi ile buluşturan akıllı telefon uygulaması BiTaksi, evcil hayvanı olan kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak için Hayvanları Koruma Günü kapsamında yeni güncellemesini hayata geçirdi.

Uygulama ile artık tek tıkla ‘pati taksi’ geliyor. Hazırlanan güncelleme ile kullanıcılar artık bilgilerim alanında ‘evcil hayvanım var’ seçeneği üzerinden kendisine en yakın ve uygun taksi sürücüsü ile eşleşerek evcil hayvanları ile rahatlıkla yolculuk edebilecek.

BiTaksi tarafından yapılan açıklamada konuya ilişkin, "7/24 çalışan müşteri hizmetleri ve sürekli yenilenen yapısıyla her geçen gün daha iyi hale gelen, çalışmalarına ve güncellemelerine devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

(FOTOĞRAFLI)