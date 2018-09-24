Bisikletli yaşam için pedal çevirdiler

BURSA “10. Tophane’den Mudanya’ya Bisiklet Turu”na katılan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Lütfen öncelikli olarak yayaya, bisikletliye, motosikletliye yol verin” sözleriyle ‘Ben şoförüm’ diyen herkese çağrıda bulundu.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi, Mudanya Belediyesi ve Tophane Rotary Kulübü’nün, çevre, sağlık, enerji gibi konulara dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılık yaratmak adına düzenlediği “10. Geleneksel Tophane’den Mudanya’ya Bisiklet Turu”, geniş katılımla gerçekleşti. Bu yılki sloganı, “Bisikletli Yaşama Yol Ver” olan bisiklet turunun başlangıcına, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, Tophane Rotary Kulübü Başkanı Ceyhun Yalçın, Türkiye Bisiklet Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Nuri Tutan da katıldı.

BOZBEY: BİSİKLET KULLANANLAR ÖRNEK İNSANLARDIR

Başlangıç noktasında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bisikleti, yaşam biçimi haline getiren katılımcılara teşekkür etti. Doğa ve çevre dostu tek ulaşım aracının bisiklet olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Bütün bisiklet kullanıcılarını, geleceğimiz adına gönülden kutluyorum. Son bir yıl içinde maalesef bisiklet kullananların ölüm oranlarının çok olduğunu görüyorum. Buradan ‘Ben şoförüm’ diyen herkesi bir kez daha uyarıyoruz. Lütfen öncelikli olarak yayaya, bisikletliye, motosikletliye yol verin. Bunu bir yaşam biçimi haline getirmeliyiz. İşte o zaman bisiklet kullanıcıları daha fazla artacaktır. Bisikleti ulaşım aracı olarak kullananlar, örnek insanlardır. Bisikletli yaşama herkesin yol vermesini istiyorum. Nilüfer Belediyesi olarak bu tür çalışmalara bundan sonra da her zaman destek olacağımızı belirtmek istiyorum. Böylece toplumu bir adım daha ileri götüreceğimize inanıyorum” dedi.

YALÇIN: ULAŞIM ARACI OLARAK KULLANILMASI EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ

Bisikletin hem çevre sağlığını iyileştirdiğini hem de kilo kontrolüne yardımcı kalıcı bir çözüm sunduğunu ifade eden Tophane Rotary Kulübü Başkanı Ceyhun Yalçın da “Bisiklet, psikolojik olarak da bir toplumun rahatlamasını, stresi daha sağlıklı yönetmesini ve daha çok mutluluk hormonu salgılamasını sağlıyor” diye konuştu. Yalçın, “10. Geleneksel Tophane’den Mudanya’ya Bisiklet Turu” ile toplumsal bir farkındalık oluşturulması, bisikletin kent yaşamında modern bir ulaşım aracı olarak yerini alması en büyük dileğimiz” ifadelerini kullandı. Tophane Rotary Kulübü Başkanı Ceyhun Yalçın, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e, Yalçın Aras’ın kaleme aldığı “Barışa Mektuplar” adlı kitabını da armağan etti.

BAŞKAN BOZBEY PEDAL ÇEVİRDİ

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, konuşmaların ardından katılımcılarla birlikte “10. Geleneksel Tophane’den Mudanya’ya Bisiklet Turu”nun başlangıcını yaptı. Başkan Bozbey, 1000’i aşkın bisiklet sevdalısıyla, bisikletli yaşama dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdi.

Tophane’deki Saltanat Kapısı önünden başlayan tur, Mudanya Mütareke Meydanı’nda son buldu.