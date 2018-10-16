Bisikletle kaldırımdan giden sürücüye 235 lira ceza

MANİSA'da, iş yeri önündeki 50 metrelik kaldırımı kullanan bisiklet sürücüsü Ali Gül'e, yayalara ait yolu kullandığı gerekçesiyle 235 liralık trafik cezası kesildi. Cezaya şaşırdığını belirten Gül, "Bisikletimi satsam 235 lira etmez" dedi.

Şehzadeler ilçesindeki bir kafeteryada çalışan evli, 4 çocuk babası Ali Gül, geçen 10 Ekim sabahı 2. Anafartalar Mahallesi, Aydın Tren Garı yakınındaki iş yerine gitmek üzere bisikletiyle yola çıktı. İş yerinin önünde yaklaştığında, iddiaya göre trafik polisleri, Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 93'üncü yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle kortej yürüyüşü yapılacağı için yolun trafiğe kapalı olduğunu bildirdi. Ancak iş yerine gitmek için başka bir yol olmadığını belirten Gül, uyarıya aldırış etmeyip, kaldırımdan bisikletiyle 50 metre kadar ilerdeki iş yerine ulaşmak için yoluna devam etmek istedi. Bunun üzerine polis, bir süre ilerleyen Gül'ü durdurdu. Kendilerine direnen Gül'den kimliğini isteyen polis, 'bisikletiyle yaya yolunu kullandığı' gerekçesiyle 235 liralık trafik cezası kesti. Ceza ile şaşkına dönen Gül, "Bisikleti satsam 235 lira etmez. Bu cezayı ödeyecek durumum yok. 4 çocuğum var, 2'si öğrenci. 15 yıldır bisiklet kullanıyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" dedi.



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