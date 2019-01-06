Bisikletle dünya turuna çıkan Fransız çift Demre'ye geldi

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - FRANSA'da 2017 yılı ekim ayında bisikletle dünya turuna çıkan Frederipue Tuppin (63) ve eşi Daniel Tuppin (65), Antalya'nın Demre ilçesine geldi. Bugüne kadar 8 bin kilometre yol yaptıklarını söyleyen Frederipue Tuppin, Türkiye'deki tarihi ve doğal zenginliğin gezdikleri hiçbir ülkede olmadığını belirterek, "Ancak Türk insanı ülkesini çok hor kullanıyor. Çok kirletiyor" dedi.

Fransa'nın Toulouse kenti yakınlarında otel işleten Frederipue Tuppin ve eşi Daniel Tuppin, 2 yıl önce emekli olduktan sonra 2017 yılının ekim ayında bisikletleriyle dünya turuna çıkmaya karar verdi. Bisikletlerini yanına alan Tuppin çifti uçakla Tayvan'a uçtu. Buradan feribotla Japonya'ya geçerek iki ay kalan çift, feribotla Güney Kore'ye geçerek yolculuklarına buradan devam etti. Çift sırasıyla Çin, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan ve İran'ı gezerek 2018 yılının ekim ayı başında Ağrı'dan Türkiye'ye giriş yaptı. Türkiye'yi baştan başa bisikletle geçerek kasım ayı başında Mersin'den Kıbrıs'a geçen çift bir ay boyunca Kıbrıs'ta kaldı. Tekrar Türkiye'ye dönerek Akdeniz sahillerini gezmeye çıkan Tuppin çifti, Antalya'nın Demre ilçesine geldi.

'8 BİN KİLOMETRE YOL YAPTIK'

Frederipue Tuppin, "Bu gezi bizim en büyük hayalimizdi. Emekli olunca bunu gerçekleştirmeye karar verdik. Şu ana kadar 8 bin kilometre yol yaptık. Amacımız farklı insanları, farklı kültürleri tanımak, gezip, görmek. Türkiye'yi Akdeniz, Ege ve Marmara sahillerini gezerek, Edirne'den Yunanistan'a geçeceğiz. Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Polonya ve Almanya üzerinden tekrar ülkemize döneceğiz. 2019 yılının ekim ayında Fransa'nın Toulouse şehrinde olmayı planlıyoruz. Gezimizin en büyük bölümünü Türkiye'de geçireceğiz. Çok soğuk olmadıkça çadırda geceliyoruz. Bazı geceler pansiyonlarda kalıyoruz. Türkiye çok güzel bir ülke. İnsanları çok candan, konuksever ve nazik. Hiçbir sorun yaşamadık. İnsanlar size yardım etmek için, bir şeyler ikram etmek için çabalıyor. Her yer tarih dolu. Bu tarihi ve doğal zenginlik gezdiğimiz hiçbir ülkede yok. Ancak Türk insanı ülkesini çok hor kullanıyor. Çok kirletiyor. Bu güzelliklerin kıymetini bilmeleri gerekir" diye konuştu.



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