Biri Alman dört kadın emekli öğretmenden 'resim grubu'

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 1'i Alman 3'ü Türk, farklı branşlardan 4 emekli öğretmen, resme merak salıp yağlı boya çalışmalar yapmaya başladı. 'Dört Kadın Dört Renk' adı altında grup kuran öğretmenlerin açtığı sergi ilgi gördü.

Zafer Mahallesi'nde yaşayan emekli sınıf öğretmenleri Semra Konuk ve Bediha Akbıyık ile emekli resim öğretmeni Cemile Kurt ve Almanya'da grafikerlik üzerine öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan ve Türk eşiyle Nazilli'ye yerleşen Crisina Kocagöz, resim yapmaya başlayıp, 'Dört Kadın Dört Renk' adı altında bir grup kurdu. Yağlı boya çalışma yapan öğretmenler, resimleriyle sergi de açtı. Emekli öğretmenlerin yaptıkları resimler beğenildi.

'ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ'

Türkiye'ye yerleşen Cristina Kocagöz, "23 yıl önce, Almanya'da doğup büyüyen Türk eşimle evlendim. Orada grafiklik üzerine öğretmenlik yapıyordum. 9 yıl önce de Türkiye'ye geldik. Buradaki arkadaşlarla tanıştık. Birlikte resim yapmaya başladık. Çok iyi anlaşıyoruz. Herkesin farklı bir tarzı var. Farklı çalışmalar yaptığımız için birbirimize çok faydamız oluyor. Resim yaparken, sohbet edip farklı fikirlerimizi paylaşıyoruz" dedi.

'BÜYÜK FİRMALARA TASARIMLAR YAPTIM'

Küçük yaşlarda resim tutkusunun olduğuna vurgu yapan Selma Konuk ise, "Okul sonrası öğretmenlik yaparken desinatörlük konusunda da eğitim aldım. Profesyonel olarak tekstil sanayisinde çalışırken de dünyanın büyük firmalarına çok sayıda tasarımlar yaptım. Her yıl arkadaşlarla yaptığımız resimlerle karma sergilere katılıyoruz. Bu yıl ilk kez kendi adımıza bir sergi açtık. Çok güzel oldu. Sanatseverleri sergimize her zaman bekliyoruz. Burada tabii ki resim konusunda bize yardımcı olan hocalarımıza ve bize destek veren Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a da çok teşekkür ederiz" dedi.

'HOBİ OLARAK BAŞLADIM'

Bediha Akbıyık, "30 yıl sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra çocukluğumdan beri çok istediğim resim yapmaya başladım. Okulda okurken bile öğretmen ders anlatırken ben kara kalemle resim yapardım. Öğretmenlikten emekli olduktan sonra da Nazilli Kültür Merkezi'nde yağlı boya resim üzerine çalışmaya başladım. 3 yıl önce de kişisel sergi açtım. Bu yıl da 'Dört Kadın Dört Renk' adı altında arkadaşlarla Aydın'da sergimizi açtık. Çok ilgi gördü ve çok mutlu olduk. Benim için ilk başlarda yağlı boya resim bir hobiydi ama şimdi daha güzel yapmaya başladık ve grup halinde sergi açar olduk" diye konuştu.

EVİNİN BAHÇESİNDE YAPIYOR

Emekli resim öğretmeni olan Cemile Kurt da "Hayalim her zaman bir grup kurmaktı. Grup Nazilli gibi. Semra Konuk ile aynı apartmanda oturuyoruz. Onunla konuşurken bir grup oluşturmayı düşündüğümü söyledim. O da kendisinin iki arkadaşı olduğunu söyledi. Grup Nazilli diye başladık, dört kadın diye devam ettik. Bu çalışmalardan da çok mutlu olduk. Bu çalışmalar bundan sonra da devam edecek. Ben sağlık nedenleri dolayısıyla bahçemde ve evimde resim yapıyorum" dedi.



