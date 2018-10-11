Bir yastıkta 50 yılı geçiren çiftlere, 'Onur Belgesi'

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR'de düzenlenen 'Aile Olmak Zor Değil' projesi kapsamında Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, evlilikte 50 yılını geride bırakan çiftleri evlerinde ziyaret ederek 'Onur Belgesi' verdi. Seçen, ailelere uzun ve sağlıklı ömür dileklerinde bulunarak çiftleri tebrik etti.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen projede 'Kutlu Yolda Mutlu Aile, Mutlu Toplum' sloganı kullanılırken Belediye Başkanı Seçen, evliliklerinde 50 yılı geride bırakan 19 çifti eşi Derya Seçen ile birlikte ziyaret etti. Belediye Başkanı Seçen, çiftlere içinde kendilerinin kısa hayat hikayesi ve eski fotoğraflarının yer aldığı kitapçıkla birlikte Kur’an-ı Kerim, Türk Bayrağı, tebrik belgesi ve çeşitli hediyelerin olduğu hediye kutusunu da takdim etti. Ziyaretlere Nevşehir'de yaşayan Halil–Münevver Zedelenmez, Halil İbrahim-Hediye Berk ve Mustafa-İsmet Arıdır çiftlerinin evleri ile başlandı. İlk olarak Halil-Münevver Zedelenmez çiftini ziyaret eden ev onlarla bir süre sohbet eden Belediye Başkanı, belediye hizmetleri konusunda talepleri de dinledi.

Nevşehir Belediyesi tarafından geliştirilen bu projeden dolayı mutlu olduklarını söyleyen Mustafa Arıdır, evliliği uzun yıllar sürdürmenin sevgi, saygı, hoşgörü ve sabırla mümkün olacağını ifade etti. Aile içinde birtakım tartışmaların olabileceğini söyleyen Arıdır, "Daha çocuk yaşımızda eşimle evlendik. Annem ve babamla birlikte yaşadık ve hiçbir zorluk karşısında boşanmayı düşünmedik. Evliliğimiz karşılıklı sevgi ve saygı ile bugünlere geldi"’ dedi.

Başkan Atilla Seçen, toplumun temel çekirdeğini oluşturan aile kurumunun, yaşadığımız toplum adına taşıdığı önemi ortaya koyma adına geliştirilen bu projenin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü dile getirdi. Seçen, "50 yıl bir yastığa baş koyan kıymetli büyüklerimizle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sağ olsunlar bizlere kapılarını açtılar. Tatlı dilleri, hoş sohbetleriyle bizlere uzun süreli evliliğin nasıl olması gerektiği noktasında da altın öğütler sunuyorlar. Allah onlara uzun ve sağlıklı bir ömür nasip etsin" dedi.



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