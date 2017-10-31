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Bir Servis Skandalı Daha!

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde 7 yaşındaki işitme engelli bir öğrenci, serviste 6 saat unutuldu. Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan servis şoförü ise serbest bırakıldı.

31 Ekim 2017 Salı 15:30
Bir Servis Skandalı Daha!

Çorlu Sakatlar Derneği İlköğretim Okulu ve İş Okulu'nda eğitim alan işitme engelli 7 yaşındaki E.Ç., geçen cuma sabahı okula gitmek için annesi Leyla Ç. tarafından servise bindirildi. Servis sürücüsü E.T., servisteki öğrencileri okula bıraktıktan sonra aracını evinin önüne park etti. 6 saat sonra öğrencileri okuldan alıp eve götürmek için aracına binen E.T., aracın içinde E.Ç.'yi korkmuş halde görünce çocuğu evine götürüp bıraktı. 

İNKAR ETTİ!

Oğlunun beslenme çantasınındaki yiyecekleri yemediğini fark eden anne Leyla Ç., okula giderek öğretmen ile görüştü. İşitme engelli çocuğunun okula gelmediğini öğrenince şoke olan Leyla Ç., oğlunu servis aracına kendisinin bindirdiğini söyledi. Olayın okul yönetimine bildirilmesi üzerine güvenlik kameraları incelendi. Öğrenci E.Ç.'nin servisten inmediğinin fark edilmesi üzerine servis sürücüsü E.T., okula çağrıldı. Sürücü, önce, öğrenciyi okula bıraktığını söyleyerek hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Güvenlik kamerası görüntüleri gösterilen sürücü bu kez öğrenciyi araçta unuttuğunu itiraf etti.

SERBEST BIRAKILDI
Anne Leyla Ç., Çorlu Emniyet Müdürlüğü’ne giderek servis sürücüsünden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine sürücü E.T., gözaltına alındı. Polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen E.T., savcılıktaki ifadesinin ardından ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkeme E.T.’yi serbest bıraktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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