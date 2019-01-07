Bingöl'deki kayak merkezine ilgi arttı

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () - BİNGÖL'de güvenlik güçlerinin son yıllarda düzenlediği kapsamlı operasyonlarla oluşan huzur ve güven ortamı, Hesarek Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçi sayısını artırdı. Geçen yıl yaklaşık 100 bin olan ziyaretçi sayısında bu sene büyük artış olduğu belirtilirken, kayak merkezine gelenler, kış turizminin keyfini çıkarıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 2016 yılında, 20 milyon lira maliyetle açılan Hesarek, bölgenin önemli kayak merkezleri arasında yer alıyor. Kar kalınlığının 1,5- 2 metre olduğu tesiste, 1600'er metrelik 4 pist bulunuyor. Konumu itibarıyla 4- 5 ay kayak yapılabilme süresi ile Türkiye'nin en uzun süre kayak yapılabilen merkezlerinden Hesarek'e gelenler, 2 bin 283 metre rakımda kaymanın keyfini çıkarıyor. Tesiste aynı zamanda 35 odalı ve 70 yatak kapasiteli otel de bulunuyor. Hesarek Kayak Merkezi'nin açılmasının, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kar turizmine önemli katkılar sağladığı belirtiliyor.

BU SEZON ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ VAR

Güvenlik güçlerinin son yıllarda düzenlediği kapsamlı operasyonlar sonrası bölgede huzur ve güven ortamının hakim olmasıyla Bingöl merkeze 34 kilometre uzaklıkta bulanan Hesarek Kayak Merkezi'ni ziyaret edenlerin sayısı da arttı. Geçen yıl yaklaşık 100 bin yerli- yabancı turistin geldiği Hesarek'te, bu sezon turist sayısında artış olduğu belirtildi.

Arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'dan kayak merkezine geldiğini anlatan Musa Arpacık, "Bingöl'de kayak tesislerinin olduğunu duyduk. Arkadaşlarımızla buraya gelip, görmek istedik. Güzel bir tesis. Hesarek'e herkesin gelip, görmesini istiyoruz. Kış turizminde gelinebilecek yerlerden biridir. Burada yeterince keyif aldık" dedi.

Hesarek bölgesinin çok güvenli olduğunu vurgulayan Metin Arıca ise "Gayet güzel bir gün geçirdik. Güzel bir yer, herkese öneririm. Güvenlik konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Jandarma ve polisler sürekli burada görev yapıyorlar. Ortam çok güzel, herkese burayı görmelerini öneririm" diye konuştu.



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