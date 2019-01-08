Bingöl'de tüm okullarda, Elazığ'ın 4 ilçesinde taşımalı eğitimde tatil (2)

BİNGÖL'DE OKULLAR YARIN DA TATİL

Bingöl'de yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle merkez ve ilçelerdeki okullarda yarın için de eğitime ara verildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde eğitime 9 Ocak 2019 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamudaki engelli ve hamile çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır" denildi.